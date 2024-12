Mit diesen guten Vorsätzen starten die Unterallgäuer ins neue Jahr

Sie gehören zum Jahreswechsel wie die Silvesterparty, wie Böller und der Sekt im Glas: Gute Vorsätze sind für viele Menschen fester Bestandteil beim Start ins neue Jahr. Welche Vorhaben aber dauerhaft Bestand haben, ist ungewiss. Aber man kann es ja zumindest versuchen. „Mit welchen Vorsätzen gehen Sie in das Jahr 2025?“, haben wir Passanten in Mindelheim gefragt.

Icon Vergrößern Hans Schedel Foto: Franz Issing Icon Schließen Schließen Hans Schedel Foto: Franz Issing

Hans Schedel, Westernach: Fest vorgenommen habe ich mir, etwas weniger zu essen, mich gesünder zu ernähren und ein paar Pfunde purzeln zu lassen. Mit meinen Enkeln will ich mehr Zeit verbringen und mich noch mehr als bisher sozial engagieren. Kaum erwarten kann ich eine Radtour im nächsten Jahr mit den „AH-Kameraden“ aus Kammlach. Darauf freue ich mich riesig.

Icon Vergrößern Christine Schuster Foto: Franz Issing Icon Schließen Schließen Christine Schuster Foto: Franz Issing

Christine Schuster, Mattsies: „Auf keinen Fall werde ich mich im neuen Jahr mit Leuten treffen, die mir nicht guttun. Im Übrigen werde ich versuchen, Stress abzubauen und mehr auf gesunde Ernährung zu achten. Also weniger Fleisch und mehr Gemüse konsumieren. Auch habe ich fest vor, mehr an mich selbst zu denken und nur zu tun, was mir guttut. Ob das alles klappt, da bin ich mir nicht so sicher, aber versuchen will ich es.“

Icon Vergrößern Paulina Iordanidis Foto: Franz Issing Icon Schließen Schließen Paulina Iordanidis Foto: Franz Issing

Pauline Iordanidis, Mindelheim: „Ich habe mir vorgenommen, weniger aufs Handy zu schauen und auch mal ohne Smartphone das Haus zu verlassen. Mit dem Rauchen will ich aufhören und mehr Sport treiben. Selbst will ich mir mehr Zeit gönnen und mich öfter mit Freunden treffen. Auch mehr Sparen ist mein Plan.“

Icon Vergrößern Philipp Wetzler Foto: Franz Issing Icon Schließen Schließen Philipp Wetzler Foto: Franz Issing

Philipp Wetzler, Mindelheim: „Bewegung ist bei mir 2024 zu kurz gekommen. Deshalb habe ich vor, im neuen Jahr mehr Sport zu treiben. Auch möchte ich mehr Zeit mit der Familie und meinem kleinen Sohn verbringen. Auf gesunde Ernährung zu achten ist mir ebenso wichtig wie eine finanzielle Rücklage für schlechte Zeiten.“

Icon Vergrößern Moritz Fuhrmann Foto: Franz Issing Icon Schließen Schließen Moritz Fuhrmann Foto: Franz Issing

Moritz Fuhrmann, Bronnen: „Weniger Rauchen und mehr Sport treiben ist mein Programm für 2025. Obwohl ich nicht allzu oft die sozialen Medien nutze, werde ich den Konsum weiter einschränken. Fest vorgenommen habe ich mir auch, weniger Fast-Food zu konsumieren und etwas Geld auf die hohe Kante zu legen.“

Icon Vergrößern Gerd Haldenmayr Foto: Franz Issing Icon Schließen Schließen Gerd Haldenmayr Foto: Franz Issing

Gerd Haldenmayr, Nassenbeuren: „Auf eine gute Gesundheit lege ich auch im neuen Jahr viel Wert. Nicht zu kurz soll auch das Musizieren in der Stadtkapelle und im BOBO kommen. Im nächsten Jahr werde ich mehr meinen großen Freundeskreis pflegen und auch viel Zeit mit meinen Enkeln verbringen. Worauf ich mich besonders freue. Mit meinen Freunden in die Pedale zu treten. Will heißen: Im Fahrradsattel den Landkreis Unterallgäu erkunden.“

Icon Vergrößern Korona Gröschl Foto: Franz Issing Icon Schließen Schließen Korona Gröschl Foto: Franz Issing

Korona Gröschl, Mindelheim: „Mit allen Leuten im neuen Jahr wieder freundlich umzugehen, habe ich mir fest vorgenommen. Nicht zu kurz kommen soll auch mein soziales Engagement. Das brauche ich einfach. Öfter mal ins Theater gehen oder ein Konzert zu besuchen, habe ich geplant. Eine gesunde Ernährung ist mir ebenso wichtig, wie das Sporteln im Rahmen meiner Möglichkeiten. Mein größter Wunsch für 2025 ist, dass in der Familie Frieden herrscht und alle gesund bleiben.“