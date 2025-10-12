Der Kampf des FC Bad Wörishofen wird nicht belohnt

Mit dem TSV Bobingen präsentierte sich eine echte Spitzenmannschaft in der Kneippstadt. Der FCW musste viel Laufarbeit verrichten, um dem Kombinationsspiel der Gäste etwas entgegenzusetzen. Eigener Ballbesitz war eher selten, die Bobinger übten übers ganze Spielfeld enormen Druck aus. Am Ende nahm der Gast aus Bobingen die Punkte mit und gewann 1:3 (0:0).

So sahen die rund 120 Zuschauer ein Spiel, in dem die Gäste klar tonangebend waren und die Konterversuche des FCW meist schon im Ansatz verpufften. Die erste Großchance hatte Bobingen in der 12. Spielminute durch Filip Marjanovic, dessen Abschluss FCW-Keeper Bernhard Fenster per Fußabwehr klären konnte. Fenster konnte noch bei einigen weiteren Gelegenheiten des TSV glänzen, während der FCW in den ersten 45 Minuten keine einzige klare Torchance herausspielen konnte. Mit großem Kampfgeist gelang es aber, das 0:0 in die Pause zu retten.

An der Dominanz der Gäste änderte sich auch nach Seitenwechsel nicht viel. Erneut konnten sich die Platzherren bei ihrem Schlussmann bedanken, als er in der 48. Minute einen Flachschuss aus 16 Metern sicher parierte. So stand es auch nach einer Stunde immer noch 0:0, nachdem ein Fehler des Wörishofer Keepers ohne Folgen blieb.

Der FC Bad Wörishofen verstärkt seine Offensive

Nach 63 Minuten war es dann aber doch so weit: Technisch anspruchsvoll wurde im Sechzehner Florian Kohler freigespielt und gegen dessen trockenen Schuss war auch Bernhard Fenster machtlos. Der FCW reagierte mit der Einwechslung von Maxi Gast und Christoph Lange und somit einer etwas offensiveren Ausrichtung. Das Resultat waren einige Halbchancen, der Ausgleich lag allerdings nicht in der Luft. Auf der anderen Seite schien das Spiel in der 83. Minute entschieden, als der eingewechselte Mattis Junker schneller war als die FCW-Abwehr und auch noch Bernhard Fenster umkurvte.

Fünf Minuten Nachspielzeit: Der Gast aus Bobingen setzt den Schlusspunkt

Überraschend spannend wurde es jedoch nochmal in der 88. Minute, nachdem Maximilian Ackermann den nach einem Foul an Marcel Ohmann fälligen Elfmeter sicher verwandelte. Schiedsrichter Bruckner zeigte fünf Minuten Nachspielzeit an. Die Gäste spielten allerdings ihre ganze Routine aus, sodass ihr Tor nicht mehr ernsthaft in Gefahr geriet. Im Gegenteil: Mit der letzten Aktion erhöhte der gerade erst eingewechselte Christopher Detke auf 3:1.

Der TSV Bobingen bleibt somit seit dem 2. August ungeschlagen und dürfte sich aller Voraussicht nach mit dem SV Mering um die Meisterschaft streiten. Der FCW sollte nach Möglichkeit im letzten Vorrundenspiel in Weitnau nicht leer ausgehen und wäre dann bei Halbzeit voll im Soll.

So haben sie gespielt:

Tore 0:1 Florian Kohler (63.), 0:2 Mattis Junker (83.), 1:2 Maximilian Ackermann (88., FE), 1:3 Christopher Detke (90.+6)

Schiedsrichter Tim Bruckner

Zuschauer 120