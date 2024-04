Humor

Liebe Eltern von Teenagern, willkommen zurück in den Neunzigern!

Von Markus Heinrich

Pokémon-Hype in Türkheim, Retro-Website in Bad Wörishofen, dazu der Sound von Nirvana: da bahnt sich was an.

Eltern von Teenagern, freut Euch: Ihr seid wieder cool, denn die Neunziger sind zurück. High-Waist-Jeans, Flanellhemden, Baggy-Pants, Kropfband-Ketten: Viele Kinder laufen derzeit rum, als wären sie in die Dachböden der über 40-Jährigen eingebrochen und mit einem ganzen Zeitalter entkommen. Kein Witz, ich habe in den vergangenen Monaten mehr Musik von Nirvana oder Pearl Jam aus Teenie-Boomboxen gehört, als in den Neunzigern. Daumen hoch für diese Jugend. Alles richtig gemacht. Wie war das damals eigentlich - wollen jetzt die eigenen Kinder wissen In vielen Läden hängen die alten Nirvana-Shirts mit dem wirren Smiley, die Retro-Latschen gibt’s um die Ecke gleich dazu. Dazu Kinder, die gar nicht fassen können, dass sich die eigenen Eltern mit dem ganzen hippen Zeug echt super auskennen. Smiley. Wer dann noch die Abende mit dem Lernen für Schulaufgaben verbringt – die der Kinder – verfällt leicht in eine Art von Flashback in eine Zeit, die angesichts der aktuellen Weltlage rückblickend gar nicht so schlecht war, wie wir damals dachten. Wann bringt Bad Wörishofen den eigenen MySpace-Account? In Türkheim ist dazu offenbar ein Pokémon-Hype ausgebrochen. Ein weiterer Grund, im Fundus der Eltern zu stöbern. Da warten unter Umständen wahre Schätze. Die Stadtverwaltung von Bad Wörishofen geht sogar noch einen Schritt weiter und betreibt eine Original-Neunziger-Website! Mehr Retro geht kaum. Da fehlt jetzt nur noch ASCII-Art und eine Verknüpfung mit dem MySpace-Account der Stadt, dann ist die Zeitreise perfekt. Lesen Sie dazu auch Glosse Es geht um die Weißwurst: Mindelheims Mindelburg als Wiege des Lebens?

