Landkreis Unterallgäu

vor 32 Min.

Amberger hören Schüsse im Freien: Polizei kontrolliert Züge

Artikel anhören Shape

Anwohner in Amberg haben am Donnerstagnachmittag Schüsse gemeldet. Jetzt sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Schützen – und kontrolliert dabei Züge in der Region.

Einen größeren Polizeieinsatz gibt es am Donnerstagnachmittag im östlichen Unterallgäu. Nachdem Anwohner aus Amberg bei der Polizei meldeten, im Freien Schüsse gehört zu haben, läuft die Suche nach dem mutmaßlichen Schützen. Meldungen über Verletzte gebe es bisher nicht, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe aber Hinweise, dass der Mann mit einer Schreckschusswaffe geschossen habe. Nach den Schüssen soll der Verdächtige zum Bahnhof in Buchloe (Landkreis Ostallgäu) gegangen sein. Deshalb kontrollierten die Beamten nun Züge, die zur fraglichen Zeit dort abfuhren, sagte der Polizeisprecher. Eine Beschreibung des Mannes liege den Ermittlern vor. (dpa)

Themen folgen