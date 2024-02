17-Jährige läuft auf der Straße: Betrunkener Autofahrer kann nicht mehr ausweichen

Zu spät hat ein 31-Jähriger bemerkt, dass eine Frau auf der Stettener Straße in Oberauerbach lief. Die 17-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Zeugen zur Aufklärung eines Unfalls im Mindelheimer Ortsteil Oberauerbach sucht die Polizeiinspektion in Bad Wörishofen, die am Mittwochabend gegen 20 Uhr zu einem ein Verkehrsunfall mit Personenschaden nach Oberauerbach ausrückte. Bei Eintreffen der Streife war die Stettener Straße durch die Feuerwehr Oberauerbach bereits gesperrt, um die Unfallstelle abzusichern. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 31-jähriger Autofahrer Richtung Süden, als sein Pkw eine auf der Fahrbahn laufende 17-jährige Frau erfasste. Der 31-jährige Unfallverursacher hielt sofort an und leistete erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Durch den Verkehrsunfall wurde die 17-jährige Fußgängerin laut Polizei erheblich verletzt und mit dem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizisten bemerkten die Alkoholfahne des Autofahrers

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 31-jährigen Fahrzeugführer. Ein Alkoholtest bestätigte den Anfangsverdacht der Beamten. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die genauen Umstände beider Unfallbeteiligten sowie zum Unfallhergang sind weiter Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen, unter der Telefonnummer 08247/96800, zu melden. (AZ)