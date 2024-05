Feuerwehr kann Brand in Wohnhaus schnell löschen

Nachbarn hatten in Oberauerbach Rauch bemerkt und einen Notruf abgesetzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Aufmerksamer Nachbarn haben am frühen Mittwochabend in der Stettener Straße in Oberauerbach schwarzen Rauch bemerkt und sofort einen Notruf abgesetzt. Die rund 35 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Oberauerbach und Mindelheim lokalisierten der Brandherd in einem Wohnhaus und konnten ihn rasch löschen. Ein Übergreifen des Feuers auf das ganze Haus konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt laut Polizei jedoch im sechsstelligen Bereich. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.