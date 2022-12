Oberauerbach

vor 18 Min.

Neue Figuren für die Oberauerbacher Kirche

Plus Höhepunkt des Adventssingens in Oberauerbach war die Weihe zweier neuer Figuren.

Das Adventssingen in der Kirche St. Mauritius in Oberauerbach war für die Besucherinnen und Besucher eine bewegende Stunde – trotz der krankheitsbedingten Absage der „Nordhangmannen“ vom Auerberg und einer Flötistin. Die Mindelheimer Stubenmusik der Familie Pregler und der Mindelheimer Organist Michael Lachenmayr haben die Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihrem feinen und gekonnten Spiel an Zither, Gitarre und Orgel mit in das Adventsgeschehen hineingenommen. Das ausgefallene Männerquintett der Nordhangmannen ersetzte das Publikum mit Adventsweisen in einen vielstimmigen „Chor“. Die verbindenden Texte sprach der Ruhestandspfarrer, Monsignore Gottfried Fellner aus Oberauerbach, mit bewegenden Worten zum Sinn des Advents und der kommenden Weihnachtszeit.

