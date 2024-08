Rennradler kollidiert mit Katze und verletzt sich schwer

Ein 69-jähriger Rennradfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall auf der Zollstraße in Oberauerbach schwer verletzt worden. Laut Polizei war er in nordöstlicher Richtung unterwegs als eine Katze die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radler stürzte und sich schwere Verletzungen zugezogen hat. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Rad entstand ein Schaden von rund 400 Euro. (mz)

Ulf Lippmann