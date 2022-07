Oberauerbach

12:00 Uhr

Wer in Oberauerbach bauen darf

Plus Der Stadtrat hat für die 13 Bauplätze Vergabekriterien erarbeitet. Zwischen dem 15. August und 30. September können sich Bauwillige bewerben. Jetzt stehen auch die Baupreise fest.

Von Johann Stoll

13 neue Bauplätze stehen in Kürze in Oberauerbach zur Verfügung. So sehr sich Bauwillige darüber freuen – längst ist klar: Die Zahl der Bewerber wird um einiges höher ausfallen als Zahl der vorhandenen Plätze. Deshalb hat der Stadtrat ein Punktesystem erarbeitet, wer zum Zug kommt. Bevorzugt werden im Zweifel Interessenten aus Oberauerbach. Eine Rolle spielt auch, ob Kinder vorhanden sind, ob die Eltern ihren Arbeitsplatz in Mindelheim haben oder ob jemand in der Familie gepflegt wird. Den genauen Kriterienkatalog hat der Verwaltungs-, Finanz- und Werkausschuss am 18. Juli hinter verschlossener Tür erarbeitet.

