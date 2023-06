Franziska und Hubert Mayer feiern Eiserne Hochzeit in Oberegg

Seit 65 Jahren gehen die Jubilare gemeinsam durchs Leben. Vom ersten Treffen bis zur Hochzeit vergingen einige Jahre.

An den Tag, als sie sich zum ersten Mal sahen, kann sich Hubert Mayer noch gut erinnern: Mit fünf Kollegen war der junge Bauernbub aus Oberegg mit Waldarbeiten im Staatsforst bei Ronsberg beschäftigt. Zum Abschlussessen nach der Arbeit kehrten sie beim Wirt in Neuenried ein. Hier war die 17-jährige Franziska, genannt Fanny, Steinle aus Markt Rettenbach in Stellung. Das war 1952 und der Anfang eines langen gemeinsamen Lebenswegs, auch wenn es erst ganz anders erschien.

„Am Anfang sah es gar nicht danach aus, dass wir einmal heiraten würden“, erzählt Hubert Mayer, heute 89 Jahre alt. „Ich hatte zwar Fanny an diesem Abend auf ein paar Würstel eingeladen, doch sie war zu schüchtern, um sie zu essen, obwohl sie Hunger hatte. Später begleitete ich sie dann auf dem Fahrrad nach Markt Rettenbach, doch am Ortsschild ließ sie mich umkehren. Du brauchst ja nicht zu wissen, wo ich wohne, meinte sie.“

Das Ja-Wort gaben sich Franziska und Hubert Mayer in der Wieskirche

Das hübsche Mädchen ging ihm nicht aus dem Kopf, aber erst zwei Jahre später traf er sie zufällig wieder. Sie war in Stellung im Gasthof Stern in Mindelheim, wo er eingekehrt war. Ganz verändert kam sie ihm vor, denn inzwischen hatte sie in verschiedenen Haushalten gearbeitet, wo man „sie eigentlich immer ausgenutzt hatte“, wie Hubert Mayer sagt. Sie hatte inzwischen gute und schlechte Lebenserfahrungen gemacht und war selbstbewusster geworden. Noch am gleichen Abend im Stern verabredeten sich beide für ein nächstes Rendezvous, wo „wir dann auch gleich vom Heiraten sprachen“. Am 28. Mai 1958 war es soweit. In der Wieskirche in Steingaden gaben sie sich das Ja-Wort. Inzwischen war ein Sohn geboren worden, der zunächst bei den Großeltern in Markt Rettenbach aufwuchs, nach der Heirat aber auf den Hof nach Oberegg kam. Zwei Töchter gesellten sich noch hinzu sowie im Laufe der Zeit acht Enkelkinder und zwei Urenkel.

Neun Jahre lang pflegte Tochter Annemarie ihre Mutter Franziska Mayer zu Hause in Oberegg, doch vor ein paar Wochen kam Fanny Mayer dann in stationäre Pflege ins Marienheim nach Mussenhausen. Die Eiserne Hochzeit konnte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, Kindern, Enkeln und Urenkeln feiern.

Zur großen Feier kam jetzt die gesamte Familie zusammen. Es gratulierten nicht nur Bürgermeisterin Marlene Preißinger, auch Landrat Alex Eder und Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl schickten Glückwünsche. „Es ist das allererste Mal in Oberegg, dass ein Paar Eiserne Hochzeit feiern kann,“ erzählte Bürgermeisterin Preißinger. Besonders freute sich Hubert Mayer über einen Bildband und ein persönliches Schreiben von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. (AZ)

