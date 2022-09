Frau fuchtelt vor Bäckerei mit Messer herum

Dem mutigen Eingreifen eines Mannes ist zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist.

Aus heiterem Himmel hat am Donnerstagvormittag eine 51-jährige Frau vor einer Bäckerei in Oberegg auf eine andere Frau eingeschlagen. Während die Geschädigte diesen Vorfall in der Bäckerei meldete, holte die Angreiferin ein Messer aus ihrer Tasche und fuchtelte damit herum, ohne jemanden direkt zu bedrohen.

Ein Mann nahm der Frau das Messer aus der Hand

Laut Polizei ging ein anderer Kunde der Bäckerei zu der Frau und nahm ihr das Messer aus der Hand. Aufgrund seines mutigen Einschreitens sei keine weitere Person verletzt worden. Gegenüber der alarmierten Polizeistreife zeigte sich die Angreiferin höchst verzweifelt und wies auf eine dringende Behandlungsbedürftigkeit hin. Nach Rücksprache mit dem Krisendienst wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Der Krisendienst ist unter der Telefonnummer 0800/655300 rund um die Uhr erreichbar. Er berät psychisch Kranke, Angehörige und Fachkräfte.

Die Polizei sucht Zeugen

Um den Vorfall in Oberegg gänzlich zu klären, bittet die Polizei Zeugen, insbesondere die Geschädigte sowie den couragierten Mann, der der Täterin das Messer abgenommen hat, sich bei der Polizei Mindelheim zu melden. (mz)