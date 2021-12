Obergammenried

17:00 Uhr

Ermittlungen nach dem brutalen Ende einer Party

Im September lief eine Party in Obergammenried aus dem Ruder. Eine Schlägerei rief die Polizei auf den Plan.

Plus Nach einer Schlägerei in Obergammenried ging es um den Verdacht der versuchten Tötung. So ist der Sachstand.

Von Markus Heinrich

Nach dem brutalen Ende einer Party in Obergammenried ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft wegen einer versuchten Tötung. Rund drei Monate nach der Tat ist der Ausgang der Ermittlungen offen. Allerdings geht es mittlerweile nicht mehr um eine versuchte Tötung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen