Oberkammlach

Die Sanierung der Kammlacher Reichsbrücke rückt näher

Der eher schlichten Reichsbrücke sieht man ihre große Geschichte nicht an, ihr Alter dagegen schon. Jetzt könnte das historische Bauwerk in Kammlach bald saniert werden.

Plus Im vergangenen Jahr hatte die Reichsbrücke in Kammlach quasi selbst darum gebeten, sie nicht weiter verfallen zu lassen. Jetzt sieht es so aus, als könnte dieser Wunsch in Erfüllung gehen.

Von Sandra Baumberger

Es kommt ja nicht alle Tage vor, dass sich eine Brücke selbst zu Wort meldet, um nachdrücklich daran zu erinnern, dass sie dringend saniert werden müsste. In Oberkammlach war aber genau das im vergangenen Jahr der Fall. Dort hatte die rund 300 Jahre alte, denkmalgeschützte Reichsbrücke die Gemeinde in einem Aushang vor ihrer Brüstung darum gebeten, ihren weiteren Verfall aufzuhalten. Wie sich nun zeigt, offenbar mit Erfolg.

