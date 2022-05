Ohne Feuerwehr geht es für diesen Kammlacher einfach nicht

Plus 50 Jahre war Walter Wiedemann bei der Feuerwehr in Oberkammlach aktiv. Er hat Brände gelöscht – und den Durst der Kameraden. Langeweile kommt auch jetzt nicht auf.

Die Feuerwehr gehört zu Walter Wiedemann wie das Wasser zum Löschen. 50 Jahre war er bei der Freiwilligen Feuerwehr Oberkammlach aktiv, bevor ihn die Altersgrenze dazu zwang, Schutzanzug und Helm endgültig an den Nagel zu hängen. Doch zur Untätigkeit ist der 67-Jährige deshalb noch längst nicht verdammt. Denn kürzlich hat er eine neue Aufgabe übernommen, für die wohl kaum einer so gut geeignet ist wie er.