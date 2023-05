Ein echter Jubiläumsbaum: So feiert Oberneufnach den 1. Mai

Die Oberneufnacher feiern ihren Maibaum – und die Männer, die die Tradition seit 25 Jahren pflegen.

Die Besucherinnen und Besucher des Maibaumfests in Oberneufnach hatten dieses Jahr gleich doppelt Grund zu feiern: einmal natürlich den Maibaum, mit rund 40 Metern wieder ein echtes Prachtstück. Und zum anderen die Männer der NAG, der New Athletic Generation, die heute vielleicht nicht mehr ganz so athletisch sind wie bei der Gründung der Gruppe vor rund 30 Jahren, aber immer noch dynamisch genug, um den Maibaum in zweiwöchiger Arbeit zu eben diesem Prachtstück zu machen – so wie auch in den 24 Jahren zuvor.

Den Jubiläumsbaum zieren wie jedes Jahr die zwölf Tafeln der Zünfte und Vereine, eine lange Girlande aus Tannenreisig und vier Kränze, die wiederum mit weiß-blauen Fähnchen bestückt sind. In den Feldern dazwischen ist die Rinde kunstvoll geschnitzt: Unten zeigt sie das bayerische Rautenmuster, nach oben hin folgen die bayerischen Löwen, ein Hirsch, ein Edelweiß, zwei Maßkrüge, ein Steinbock, das Oberneufnacher Käpelle, eine Blume und – zum im Wortsinn krönenden Abschluss – eine Krone.

Wenn es ums Schmücken und Aufstellen des Maibaums geht, hilft ganz Oberneufnach mit

Für die Motive gibt es einen Fundus an Schablonen – und jedes Jahr auch neue Ideen: Als der damalige Papst Benedikt XVI. seinen 80. Geburtstag feierte, prangte auf dem Oberneufnacher Maibaum das Papstwappen. Und 2016, als André und Annette Schubert von der Markt Walder Klangwerkstatt den Baum spendierten, stand er ganz im Zeichen der Musik: abgebildet waren unter anderem eine Posaune, eine Harfe, ein Notenschlüssel und einige Noten.

Mit dem Kranwagen wurde der Maibaum in Oberneufnach aufgestellt. Foto: Stefan Bonk

"Wir machen das nicht 0815", hat Willi Six von der NAG damals schon gesagt, und daran hat sich auch jetzt nichts geändert. Mit "wir" sind dabei im Übrigen nicht nur die verbliebenen fünf Mitglieder der NAG und die drei Jungs gemeint, von denen Willi Six hofft, dass sie die Tradition einmal weiterführen. Wir, das ist im Grunde das ganze Dorf: Zum Kranzen sind gut 40 Leute gekommen, die örtlichen Handwerksbetriebe unterstützen die NAG, wo sie können, das Fest richtet die Feuerwehr aus, die Oberneufnacher Musikanten spielen dazu auf und auch die Böllerschützen sind mit von der Partie.

Zum ersten Mal wird der Oberneufnacher Maibaum heuer von einer Sitzbank umschlossen, die beim Maifest auch gleich ausgelassen getestet wurde. Foto: Stefan Bonk

So oder so ähnlich war es immer in den vergangenen 25 Jahren. Nur einmal fiel das Maibaumstellen in dieser Zeit aus: 2015 war das, als ein NAG-Mitglied überraschend gestorben und keinem zum Feiern zumute war. Geklaut wurde indes noch keiner der Oberneufnacher Maibäume, die bis zum Tag des Aufstellens in der Halle von Ludwig Bißle nicht nur geschmückt, sondern auch sicher verwahrt werden. Und auch der Wind konnte bisher noch keinem der Bäume etwas anhaben.

Auch in den kommenden 25 Jahren und weit darüber hinaus soll es in Oberneufnach Maibäume geben

Die Fahrt vom Wald zur Halle ist da beinahe die größere Herausforderung: Einmal riss in einer engen Kurve ein Zurrgurt und der Baum fiel auf die Straße, blieb aber heil. Und ein anderes Mal ging gleich der ganze Wagen zu Bruch. "Aber wir sind noch heimgekommen", erinnert sich Willi Six und grinst. Auch damals ist nichts passiert, doch die Anspannung bleibt und fällt erst ab, wenn der Maibaum per Kranwagen erfolgreich aufgestellt wurde.

Von den dicken Wolken ließen sich die Oberneufnacher die Stimmung nicht vermiesen. Immerhin hatten sie gleich doppelten Grund zum Feiern. Foto: Stefan Bonk

Ob sich die NAG wohl auch in den kommenden 25 Jahren noch um die Oberneufnacher Maibäume kümmert? "Da bin ich dann schon in Rente", glaubt Willi Six. "Ach komm", sagt sein Kollege Christian Anderlik. "Du musst dann ja nur noch kommen und den Jungen sagen, wie's geht." Denn eines wollen sie gerne verhindern: dass es irgendwann niemanden mehr gibt, der den Maibaum schmückt. Die Tradition soll weiterleben – nicht nur die nächsten 25 Jahre, sondern gerne noch viel länger.