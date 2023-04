Gemeinde lehnt Containersiedlung in Oberneufnach ab

Ein Grundstückseigentümer will in Oberneufnach eine Containersiedlung für bis zu 100 Menschen errichten. Bürgermeister Peter Wachler spricht von Provokation.

Großer Andrang herrschte in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Markt Wald. Grund war die Bauvoranfrage eines Mannes, der in Oberneufnach mit seinen knapp 400 Einwohnerinnen und Einwohnern eine Containersiedlung für bis zu 100 Menschen errichten will. Der Gemeinderat hat das zwar einstimmig abgelehnt, endgültig vom Tisch ist die Siedlung damit aber noch nicht.

Denn verweigert eine Gemeinde einer Bauvoranfrage die Zustimmung, geht diese weiter ans Landratsamt. Dort muss dann im Bauamt entschieden werden, ob die Ablehnung rechtens ist. Ist sie das nicht, kann das Landratsamt das gemeindliche Einvernehmen ersetzen, sprich: das Vorhaben genehmigen. Wie es sich in diesem Fall verhält, steht noch nicht fest: Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt, läuft die baurechtliche Einschätzung des Landratsamtes noch.

Zuvor wollte der Mann das Grundstück bei Oberneufnach mit Wohnhäusern bebauen

Im Markt Walder Gemeinderat fiel die einstimmige Entscheidung laut Bürgermeister Peter Wachler binnen weniger Minuten und ohne weitere Diskussion. Hintergrund könnte auch gewesen sein, dass der Antragsteller dort kein Unbekannter ist: Er hat vor einigen Jahren eine Fläche im Außenbereich von Oberneufnach gekauft und wollte diese schon einmal mit mehreren Wohnhäusern bebauen. Weil das etwa einen halben Hektar große Grundstück jedoch im Außenbereich liegt, es dafür keine Bauleitplanung gibt und es zudem hochwassergefährdet ist, hatte die Gemeinde auch die damalige Bauvoranfrage abgelehnt. "Wir haben Grundstücke, die deutlich besser geeignet wären, sie zu erschließen, als dieses", erklärt Bürgermeister Wachler im Gespräch mit unserer Redaktion.

Später habe der Eigentümer das Grundstück dann parzelliert und versucht, die Flächen als Freizeitgrundstücke zu verkaufen. Den Interessenten soll er Anwohnenden zufolge in Aussicht gestellt haben, dass es sich um Bauerwartungsland handle – was laut Wachler jedoch keineswegs den Tatsachen entspricht. Er glaubt, dass der Mann mit seiner jetzigen Bauvoranfrage für eine Containersiedlung die Notlage des Landkreises für sich nutzen will, der bekanntlich händeringend Unterkünfte für Geflüchtete sucht. Denn für eine Containersiedlung wäre die gleiche Bauleitplanung erforderlich wie für ein Baugrundstück. Durch diese Hintertür könnte das Grundstück dann doch noch zu Bauland werden, so der Bürgermeister.

Das Unterallgäuer Landratsamt berücksichtigt bei der Anmietung von Wohnraum für Geflüchtete die Belange der Gemeinden

"Das war eine reine Provokation", sagt er zudem mit Blick auf die bisherige Einwohnerzahl von Oberneufnach. Sie wäre durch die Containersiedlung von bislang rund 400 auf dann 500 gestiegen.

Der Mann hat sich zwischenzeitlich mit seinem Anliegen auch an Landrat Alex Eder gewandt. Eine Antwort stehe allerdings noch aus, so das Landratsamt. Grundsätzlich berücksichtige es bei der Anmietung von Wohnraum, wozu auch die geplanten Wohncontainer zählten, auch die Belange der jeweiligen Gemeinden. "Denn die Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung lässt sich nur im Schulterschluss mit den Gemeinden bewältigen", so das Landratsamt. Es weist zudem darauf hin, dass es über die Anmietung von Asylunterkünften nicht selbst entscheiden kann. Da für die Kosten der Freistaat aufkommt, muss ein entsprechender Mietvertrag erst von der Regierung von Schwaben genehmigt werden.

"Wünschenswert ist aus unserer Sicht, dass wir ukrainische Flüchtlinge und anerkannte Asylbewerber in private und längerfristige Wohnungen vermitteln können. So würden wir die Anzahl der Menschen in den Notunterkünften reduzieren können, was in vielerlei Hinsicht zielführend wäre", teilt das Landratsamt weiter mit.