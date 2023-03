Junge Musiker aus Oberneufnach landen mit "Party Animal" einen Internethit

Plus Die Jungen Lumpa, zwölf Kinder aus Oberneufnach, haben den Hit "Party Animal" eingespielt. Ihr Video kommt an – auch beim Sänger des Originals, Micha von der Rampe.

Tiere gibt es auf dem Land bekanntlich viele. Doch die, die Oberneufnach gerade über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt machen, sind wohl einzigartig. Dort lebt nämlich ein ganzes Rudel junger, musikbegeisterter Party-Tiere, deren Musikvideo zum Partykracher "Party Animal" im Internet viral geht.