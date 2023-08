Oberneufnach

Kommt doch eine Containersiedlung für Geflüchtete in Oberneufnach?

Das Landratsamt muss entscheiden, ob ein Mann am Ortsrand von Oberneufnach eine Containersiedlung für bis zu 100 Geflüchtete bauen darf.

Plus Die Gemeinde Markt Wald hat eine Bauvoranfrage für eine Containersiedlung für Geflüchtete in Oberneufnach abgelehnt. Laut Landratsamt war das aber nicht rechtens.

Von Sandra Baumberger

Im April hat die Gemeinde Markt Wald die Bauvoranfrage eines Mannes abgelehnt, der auf einem Grundstück am Ortsrand von Oberneufnach eine Containersiedlung für bis zu 100 Geflüchtete errichten will. Schon damals war den Räten klar, dass damit das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Denn wird eine Bauvoranfrage auf gemeindlicher Ebene abgelehnt, prüft das Landratsamt, ob das auch rechtens ist. Und das ist es in diesem Fall offenbar nicht.

Die Gemeinde hatte unter anderem damit argumentiert, dass das Grundstück im Außenbereich liegt und es dafür keine Bauleitplanung gebe. Dem stimmt auch das Bauamt am Unterallgäuer Landratsamt zu. Es verweist jedoch auf eine Sonderregelung im Baugesetzbuch für mobile Flüchtlingsunterkünfte: "Diese müssen im Außenbereich genehmigt werden, vorausgesetzt, eine Erschließung ist gesichert. Zudem muss die Genehmigung befristet werden auf längstens drei Jahre", teilt das Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

