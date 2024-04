Oh Schreck, der Baum ist weg

Kurz vor der Jubiläumsfeier zu ihrem 100-jährigen Bestehen ist den Oberneufnacher Musikanten ihr Hauptdarsteller geklaut worden: der prächtige Maibaum.

Nein, eine schöne Überraschung war das ganz bestimmt nicht, die die Oberneufnacher Musikanten, auch bekannt als Humpa Bumpa Revolution, am Donnerstagmorgen erlebt haben. Denn eigentlich wollen sie am Sonntag ihr 100-jähriges Bestehen mit einem Maibaumfest feiern. Doch am Donnerstagmorgen ist der dafür unabdingbare Maibaum, ein insgesamt gut 40 Meter langes Prachtstück, einfach so aus der verschlossenen Halle verschwunden. Zurückgeblieben sind nur die Achsen, auf denen der Baum einmal lag, und ein Zettel, auf dem steht: „Ich bin auf Reisen. Hier ist meine neue Handynummer.“

Statt des Maibaums lag am Donnerstagmorgen nur noch dieser Zettel in der Halle, in der der Baum jubiläumsfein gemacht werden sollte. Foto: Christina Böltl

„Ganz schlecht“, kommentiert Stefan Bonk, der seit Jahren beim Schnitzen und Schmücken des Maibaums dabei ist, den Diebstahl. Immerhin ist es das erste Mal, dass den Oberneufnachern ein Baum abhandengekommen ist. „Wir hätten nie gedacht, dass den Baum da jemand rausbringt.“ Deshalb habe er auch unbeaufsichtigt in der verschlossenen Halle gelegen.

Doch die Landjugend Weil aus dem Landkreis Landsberg lässt sich von einer verschlossenen Tür nicht aufhalten. Mit gut 50 Männern rückt sie in der Nacht zum Donnerstag aus, um den Maibaum aus Oberneufnach zu stehlen. Auf den Baum aufmerksam geworden waren die Diebe durch ein Instagram-Video. Dieses hatte der Musikverein Oberneufnach, der vor einigen Jahren bei einem Fest der Weiler Landjugend aufgetreten war, zwei Tage zuvor veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie der Baum in den Ort gebracht und zu seinem Lagerplatz manövriert wird. Für die Weiler, die bereits im Januar den Maibaum aus Haunstetten gestohlen hatten, war das eine einmalige Gelegenheit.

Zum Glück für die Diebe haben die Oberneufnacher ihren Maibaum transportfertig in der Halle stehen lassen

Und so machten sie sich am Mittwoch in kleinen Gruppen auf nach Oberneufnach, kundschafteten die Lage aus, fanden die Halle, in der der Baum gelagert war und überlegten gut vier Stunden lang, wie sie ihn am besten aus dem Ort bringen könnten. Dann fuhren sie mögliche Strecken zurück ins fast 35 Kilometer entfernte Weil ab. Am Donnerstag ist es schließlich soweit für die vier Jungs, die in Weil „Panzerknacker“ genannt werden. Durch einen Spalt zwängt sich der Kleinste der vier in die Halle und öffnet das Tor von innen.

Gut 50 Mann waren an dem Diebstahl beteiligt. Foto: Christina Böltl

Auf den Rest der Truppe müssen sie allerdings noch warten. Denn die Landjugend erreicht nach einer Lagebesprechung inklusive Powerpoint-Präsentation, der Anfahrt und einem kurzen Marsch über eine Wiese erst gegen zwei Uhr die Halle. Die Diebe werden mit weit geöffneten Toren empfangen und nehmen sofort ihren bisher größten und schwersten Maibaumklau in Angriff. Praktischerweise hatten die Oberneufnacher ihren Baum transportfertig auf Rädern in der Werkstatt stehen lassen.

So brauchen die Weiler nur anzuschieben, um den Baum ins Freie zu befördern. Dass sie dabei lautstark am Hallentor hängen bleiben, weckt die Oberneufnacher ebenso wenig wie das ohrenbetäubende Quietschen der Achsen. Da stört es dann auch nicht, dass die Weiler mit dem Baum nur langsam vorankommen. Immer wieder müssen sie rückwärts rangieren um ihn an Ecken, Laternen und Bäumen vorbeizubringen.

Mit 200 Litern Bier, Weißwürsten und einem musikalischen Frühschoppen können die Oberneufnacher Musikanten ihren Jubiläumsbaum auslösen

Über die Neufnachtalstraße schiebt die Landjugend den Baum 150 Meter mitten durch den Ort. Dann folgt fast ein Kilometer Landstraße bis die Weiler schließlich gegen drei Uhr die Flurgrenze nach Mittelneufnach überqueren. Kurz bricht Jubel aus. Doch es dauert noch eine weitere halbe Stunde, bis die Weiler den Baum schließlich in Mittelneufnach auf einen Lader wuchten. Sorgfältig polstern sie ihn mit Decken. Die Schnitzereien sollen nicht beschädigt werden. Dann geht es über Landstraßen und enge Kreisverkehre mit dem Baum nach Weil, wo er gegen fünf Uhr eintrifft.

Das sind die "Sakramenter", so Stefan Bonk, die für den Diebstahl verantwortlich sind. Foto: Christina Böltl

„Wir hätten nicht gedacht, dass es so gut läuft“, bilanziert Georg Egen von der Landjugend Weil die Aktion. Bei der sei es um den Spaß gegangen und ums Zusammenkommen bei der Auslöse. Diese haben die beiden Seiten gleich am Donnerstagmittag ausgehandelt. 200 Liter Bier, Frühschoppen inklusive Weißwürste und musikalische Begleitung durch die Oberneufnacher sind der Preis dafür, dass die Weiler den Baum noch am selben Abend zurückbringen.

Am Freitag wird der Jubiläumsbaum der Oberneufnachner Musikanten wie geplant aufgestellt

"Das wird ein teurer Baum", sagt Stefan Bonk. Und ein bisschen stressig wurde es für die Oberneufnacher durch den Diebstahl auch. Die wollten am Donnerstag nämlich eigentlich in aller Ruhe kranzen – und nicht ihrem geklauten Baum nachjagen. Immerhin soll der am Freitag schon aufgestellt werden. Damit der Baum bis dahin nicht ein zweites Mal verschwindet, haben die Musiker beschlossen, ihn in der Nacht vorsichtshalber zu bewachen. Und später soll dann natürlich auch die Halle gesichert werden, damit der diesjährige Maibaumklau der erste und letzte in der Dorfgeschichte bleibt.

Die Oberneufnacher freuen sich riesig, dass sie ihren Maibaum wieder zurückbekommen haben – auch wenn dafür eine umfangreiche Ablöse fällig wird. Foto: Stefan Bonk

Das Jubiläumsfest der Oberneufnacher Musikanten beginnt am Sonntag um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Zum Mittagstisch am Haus der Vereine spielt die Musikkapelle Eggenthal, nachmittags sind die EHKOH-Youngstars zu hören.