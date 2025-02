Tiermissbrauch: Polizei warnt vor Verbreitung von Video und Fotos

Der mutmaßliche Missbrauch von mehreren Ponys in einem Stall in Oberneufnach bei Markt Wald sorgte nicht nur bei Pferdebesitzern im Unterallgäu und darüber hinaus für Entsetzen. Wie die Polizei am Sonntag mitgeteilt hatte, habe sich ein Mann Zugang zu einem Pferdestall verschafft und sich an zwei Tieren vergangen. Der Stall war videoüberwacht, auf dem Video sind Tathandlungen festgehalten, auch die Person ist zu erkennen. Schnell machten Ausschnitte des Videos in sozialen Netzwerken die Runde.

Die Identität des mutmaßlichen Täters ist laut Polizei zweifelsfrei geklärt

Der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten, Martin Hämmerle, bestätigte auf Nachfrage unserer Redaktion lediglich, dass die Identität des 52-jährigen mutmaßlichen Täters zweifelsfrei geklärt sei. Der Polizeisprecher betonte ausdrücklich, dass das Verbreiten des Videos oder einzelner Bilder daraus verboten sei. „Wer Bilder oder Videos von Personen ohne deren Einwilligung im Netz teilt, auf denen diese zweifelsfrei zu erkennen sind, macht sich strafbar.“ Das gelte im Zweifel auch für WhatsApp-Gruppen und Statusmeldungen. Entscheidend sei immer das Merkmal der Öffentlichkeit.

Wer Fotos oder Videos im Internet verbreitet, muss strafrechtliche Konsequenzen befürchten

Das dürfte immer dann anzunehmen sein, wenn die Gruppe so groß ist, dass man nicht alle Gruppenmitglieder persönlich kennt. „Es gibt darüber eine umfangreiche Rechtsprechung dazu, es ist in solchen Fällen meist eine Einzelfallentscheidung. Im Zweifel besser nicht posten“, warnt der Polizeisprecher. Auch die Polizei könne nicht so ohne Weiteres Fahndungsfotos veröffentlichen, das müsse über die Staatsanwaltschaft laufen, die Entscheidung liege beim Richter. Eine Ausnahme gelte zum Beispiel bei Vermisstenfällen, wenn Gefahr im Verzug sei. „Hier kann auch die Polizei mit Fotos sofort an die Öffentlichkeit gehen.“ Grundsätzlich hat demnach auch ein Täter ein Recht auf Persönlichkeitsschutz.