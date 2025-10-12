Icon Menü
15-jähriger Motocross-Fahrer schwerstverletzt: Hubschrauber in Oberrieden gestern (11.10.2025)

Oberrieden

Hubschrauber im Einsatz: 15-jähriger Motocross-Fahrer erleidet schwerste Verletzungen

Ein schwerer Unfall hat sich am Samstag auf der Motocross-Strecke südlich von Oberrieden ereignet: Ein Jugendlicher war mit seiner Maschine gesprungen und gestürzt.
    Auf der Motocross-Strecke bei Oberrieden hat es einen schweren Unfall gegeben. Unser Symbolfoto wurde im Herbst 2024 bei der Vereinsmeisterschaft aufgenommen.
    Auf der Motocross-Strecke bei Oberrieden hat es einen schweren Unfall gegeben. Unser Symbolfoto wurde im Herbst 2024 bei der Vereinsmeisterschaft aufgenommen. Foto: Manfred Menzel

    Auf der Motocross-Strecke südlich von Oberrieden hat es am Samstagnachmittag einen schweren Unfall gegeben. Laut Polizei war ein 15-Jähriger mit seiner Motocross-Maschine dort unterwegs, sprang über eine Anhöhe und stürzte bei der Landung. Andere Fahrer waren demnach nicht beteiligt. Der 15-Jährige zog sich schwerste Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Unfallklinik. An der Motocross-Maschine entstand ein minimaler Sachschaden.

