Ein an der Kirchstraße in Oberrieden verlaufendes Geländer mit Betonsockel an der Kirche St. Martin ist in den vergangenen drei Wochen angefahren und beschädit worden. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf etwa 500 Euro. Die Polizei Mindelheim bittet um unter der Telefonnummer 08261/7685-0. (mz)

