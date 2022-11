Oberrieden

20:00 Uhr

Hoigata Oberrieden: Für Alt, Jong ond Zwischadenna

Plus In Unterrieden sorgen zwei Frauen dafür, dass sich Jung und Alt regelmäßig treffen. Dabei spielt der Dialekt eine ganz besondere Rolle.

Von Johann Stoll

Bei der großen Online-Umfrage zum Lebensgefühl der Menschen in ihrem Heimatort kam so manche Anregung, was besser gemacht werden könnte. Für die Gemeinde Oberrieden schrieb einer nur: Birgit Nägele und Sabine Müller sollen bitte unbedingt weiter machen. Ihr „Hoigata“ sei eine wunderbare Sache. Hoigata, das klingt nach gemütlichem Zusammensein mit Kaffee und Kuchen, bei dem schwäbisch gesprochen wird. Genau das ist es, was die beiden Frauen in Unterrieden ins Leben gerufen haben. Wir treffen uns im Vereinsheim Unterrieden, einem der Treffpunkte in der Gemeinde. Hier begegnen sich Jung und Alt. Oder wie sie es auf gut Schwäbisch formulieren: „Alt, Jong ond Zwischadenna“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

