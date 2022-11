BJBO: Junge Unterallgäuer haben richtig Bock auf Blasmusik

Plus Das 27. Galakonzert des Bezirksjugendblasorchesters in Oberrieden war wieder ein voller Erfolg.

Für den großen Konzertabend hatten sie eine Woche lang intensiv geprobt. 60 Jugendliche aus 18 Musikkapellen formten sich zum Bezirksjungendblasorchester (BJBO) des ASM-Bezirkes 10 Mindelheim und begeisterten unter der Leitung von Markus Peter und Andreas Seger mit einem jungen, erfrischenden und abwechslungsreichen Programm. Der Andrang der Gäste war so groß, dass die Bestuhlung nicht ausreichte.