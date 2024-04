Oberrieden

vor 37 Min.

Mann verletzt sich bei Arbeitsunfall schwer

Bei Arbeiten in Oberrieden ist ein Mann am Donnerstag mit seiner Hand in ein laufendes Förderband geraten.

Ein Arbeitsunfall hat sich am Donnerstagvormittag in Oberrieden ereignet. Ein Recylingmitarbeiter wollt laut Polizei an einer Baumaschine ein verkeiltes Eisenstück entfernen und geriet dabei mit der Hand in das laufende Förderband. Dadurch zog sich der Mann einen offenen Bruch der rechten Hand zu. (mz)

