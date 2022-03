Autofahrerin stellt ihren Schutzengel auf eine harte Probe

Autofahrerin kommt zwischen Oberrieden und Rammingen immer wieder auf die Gegenspur. Laut Polizei hatte sie großes Glück und einen "fleißigen Schutzengel".

Eine 71 Jahre alte Autofahrerin hat am Mittwoch die Polizei beschäftigt. Sie war am Vormittag zwischen Oberrieden und Rammingen unterwegs und dabei kam sie „unzählige Male von ihrer Fahrspur auf die Gegenspur“, heißt es im Polizeibericht. „Nur dem Zufall und einem sehr fleißigen Schutzengel ist es zu verdanken, dass sämtliche entgegenkommende Fahrzeug rechtzeitig ausweichen konnten“, schreibt die Polizei weiter.

Kurz vor Rammingen war die Fahrt vorbei

Kurz vor Rammingen hielten Beamte die Frau an und es stellte sich heraus, dass die Frau wegen gesundheitlicher Probleme nicht fahrtüchtig war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Sie stellten zudem den Führerschein der Frau sicher. Die Polizei informiert nun die Führerscheinstelle, die dann darüber entscheidet, was mit dem Führerschein passiert. Darüber gibt es Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Es werden Zeugen gesucht, die am Mittwoch gegen acht Uhr im Bereich Oberrieden/Rammingen durch einen schwarzen VW Golf gefährdet wurden. (mz)