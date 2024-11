Am 10. Oktober fand bereits in Unterrieden ein Markt mit regionalen Produkten und netten Begegnungen statt, nun folgte die Premiere in Oberrieden. Auch hier kamen viele Besucherinnen und Besucher, nicht nur aus dem Ort, um einzukaufen, leckere Pizza zu essen oder Kaffee und Kuchen zu genießen.

