Unbekannter plündert bei Oberrieden Ladung eines Paket-Transporters

Pakete sollten rund um München ausgeliefert werden und landeten stattdessen aufgerissen und geplündert auf Feldwegen im Unterallgäu.

Ein Gemeindemitarbeiter hat auf einem Feldweg bei Oberrieden am Dienstag 37 aufgerissene und durchwühlte Päckchen eines großen Onlinehändlers gefunden. Die Pakete waren für den Raum München bestimmt und wurden von einem Paketdienstleister befördert.

Auch bei Kammlach lagen durchwühlte Pakete

Am späten Nachmittag fanden Polizisten auf einem Feldweg in der Verlängerung der Rosenstraße bei Oberkammlach weitere aufgerissene Pakete sowie ein Auslesegerät des Paketzustellers. Laut Polizei ist noch unklar, was genau gestohlen wurde und wie hoch der Schaden ist. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses sowie der Unterschlagung aufgenommen. Es werden außerdem Zeugen gesucht, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. (mz)