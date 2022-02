Ausstellung in Oberschönefeld: Das gibt es von Heinz zu sehen

Eine kulturhistorische Ausstellung im Museum Oberschönenfeld widmet sich der Waaler Schreinerei Heinz. Was die Exponate besonders macht.

Über 800 Besucherinnen und Besucher sahen im Frühjahr 2019 im Buchloer Schrannenboden die Ausstellung „Schreinerei Heinz, Waal. Acht Generationen. Möbel, Spielzeuge, Stühle“. Die Schau war damit eine der erfolgreichsten des Buchloer Heimatvereins. Inzwischen können handgefertigte Exponate aus der Schreinerei Heinz im Museum des Bezirks Schwaben, in Oberschönenfeld südwestlich von Augsburg, bestaunt werden. Auch dort entwickelte sich die Ausstellung zu einem Renner. Sie wurde nun bis zum 15. August 2022 verlängert.

Nach 238 Jahren sperrte Hildegard Heinz im Jahr 2016 die Türen der Waaler Drechsler- und Schreinerei endgültig zu. Es gab keine Erben und geeignete Pächter fanden sich nicht. Wohin mit all den Möbeln und dem Spielzeug, mit den Stühlen und den kunstvoll verzierten Dekorationsstücken? Blieb tatsächlich nur der Weg zum Wertstoffhof? Eine schreckliche Vorstellung für die 73-jährige Eigentümerin. Durch Zufall erfuhr Herbert Wintersohl, der Vorsitzende des Buchloer Heimatvereins, von den Exponaten und er hatte sofort eine Idee: Aus dem Heinz’schen Vermächtnis sollte eine Ausstellung für den Heimatverein werden.

Die handgefertigten Stücke sollten gerettet werden

Doch damit nicht genug: „Es war von Anfang an das Ziel, das alles zu retten. Das haben wir bei der Eröffnung auch so zum Ausdruck gebracht“, erinnert sich Wintersohl. Die Buchloer Ausstellung war so erfolgreich, dass zunächst auch das Schwäbische Bauernhofmuseum in Illerbeuren großes Interesse bekundete. Alles schien bereits in trockenen Tüchern, als von dort eine Absage kam. Die Stücke passten doch nicht zum Konzept des Museums, hieß es.

Doch Wintersohl ließ nicht locker, fand einen anderen Ausstellungsort: das Museum Oberschönenfeld, das der Bezirk Schwaben betreibt. Diplom-Museologin Tina Burkhardt reiste also vor gut drei Jahren nach Waal, begutachtete Werkstatt und Exponate und bereitete den Transport in das Museum vor. Währenddessen schauten auch ehemalige Mitarbeiter des Familienunternehmens vorbei und erzählten als Zeitzeugen im historischen Umfeld. Spontan entschlossen sich die Museumsmacher, die Mitarbeiter an ihren alten Maschinen zu filmen. Einer von ihnen war Reinhold Mayer aus Bronnen, der sich gerne über die Schulter schauen ließ. Zwei Jahre dauerte es, ehe die kulturhistorische Sonderausstellung konzipiert war.

Handwerkskultur eines Jahrhunderts in Oberschönefeld

Sie trägt den Titel „Heinz hört auf. Von Drechslern, Schreinern und einem Neuanfang“. Der gesamte Bestand sei eine „einzigartige Chance, die Handwerkskultur eines ganzen Jahrhunderts zu präsentieren“, schwärmt Museumsleiterin Dr. Beate Spiegel. Nach Beendigung der Sonderausstellung sollen die Exponate ins Depot wandern. Dort seien sie jedoch nicht dem Verstauben oder gar dem Vergessen preisgegeben, versichert Spiegel. Im Gegenteil: „Es werden sich immer wieder neue Fragestellungen ergeben. Dann holen wir die passenden Ausstellungsstücke wieder hervor.“

Für Hildegard Heinz selbst ist die Schau „etwas ganz Besonderes“. „Es tat sich in Oberschönenfeld ein Türchen auf. So bleiben das Wissen und die Historie der Familie erhalten“, freut sich die ehemalige Schreinermeisterin. Die Ausstellung in Oberschönenfeld zeigt ein Handwerk zwischen Tradition und Innovation. Dargestellt ist die enorme Produktpalette aus den vergangenen 100 Jahren: von Spielzeug über Wohnaccessoires bis zu zeittypischen Gebrauchsmöbeln. Thematisiert werden auch die Herausforderungen, das eigene Familienerbe aufzulösen.

Acht Generationen und mehr als 200 Jahre langes Bestehen in Waal

Das Familienunternehmen Heinz blickt auf eine beeindruckende Geschichte zurück. 1778 mitten im Dorfzentrum von Waal als Drechslerei gegründet, blieb die Werkstatt über acht Generationen im Familienbesitz. Aus der kleinen Drechslerwerkstatt von Gebhard Heinz entwickelte sich im Lauf des 20. Jahrhunderts ein florierender Betrieb mit über 20 Mitarbeitenden. In den 1950er-Jahren um eine Schreinerei erweitert, verlagerte sich der Schwerpunkt immer mehr zum Möbel- und Innenausbau. „Das Ziel, Teile des Nachlasses der Firma Heinz für die Nachwelt zu erhalten, wurde weit übertroffen“, sagt Herbert Wintersohl.

Durch die wissenschaftliche Aufarbeitung, die seit zwei Jahren erfolge und noch nicht abgeschlossen sei, werde die Firmengeschichte Heinz elementarer Bestandteil des Sammlungsbestandes des Museums in Oberschönenfeld. „Es ist eine Freude, mit anzusehen, wie intensiv sich das Museumsteam in Oberschönenfeld mit dieser Sammlung beschäftigt und welche Zeit investiert wird, um möglichst viele Geschichten zu retten“, freut sich Wintersohl.

Die Ausstellung ist bis zum 15. August im Museum Oberschönenfeld zu sehen.

Weitere Informationen unter mos.bezirk-schwaben.de