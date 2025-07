Freie Fahrt: Die Ortsumgehung von Hausen ist fertig

Es war einmal eine Zeit, in der ein SPD-Politiker Bayern als Ministerpräsident regierte. Wilhelm Hoegner hieß der Politiker, der nach dem Zweiten Weltkrieg einmal von September 1945 bis Dezember 1946 und noch einmal von Dezember 1954 und Oktober 1957 als Ministerpräsident des Freistaats agierte. In die Zeit seiner zweiten Amtszeit fielen die ersten Ideen von einer Ortsumgehung des kleinen Ortes Hausen an der B 16.

Nun, kaum 70 Jahre später, wird Vollzug gemeldet: Seit Donnerstag ist das Großprojekt für den Verkehr freigegeben und Hausen hat endlich seine Umgehungsstraße. „Für die Lebensqualität und Sicherheit der Menschen in Hausen beginnt heute ein neues Zeitalter“, sagte Salgens Bürgermeister Roland Hämmerle bei der feierlichen Eröffnung.

Bis dato rollten rund 9000 Fahrzeuge durch Hausen – pro Tag

Wie wichtig diese Umgehungsstraße für den kleinen Ort ist, lässt sich an Zahlen feststellen, die bei einer Verkehrszählung 2015 zustande kamen: Zu Hochzeiten rollten rund 9000 Fahrzeuge durch den Ort, darunter bis zu 1000 Lastwagen. Das sind in etwa 20 Mal mehr Fahrzeuge, als Hausen Einwohner hat. 1956 wurden diese Massen freilich noch nicht gezählt, gleichwohl sorgten sich die Hausener um ihren Dorfkern. Doch vor 70 Jahren wurde die Anfrage nach einer Umgehung von den übergeordneten Behörden ähnlich behandelt wie 1975 oder 2005 - nämlich mit einem negativen Bescheid.

Icon Vergrößern Mit einem großen Schild an der B16-Ortseinfahrt zeigten die Hausener jahrelang, dass sie die Nase vom Verkehr durch ihren Ort voll hatten Foto: Josef Hölzle (Archiv) Icon Schließen Schließen Mit einem großen Schild an der B16-Ortseinfahrt zeigten die Hausener jahrelang, dass sie die Nase vom Verkehr durch ihren Ort voll hatten Foto: Josef Hölzle (Archiv)

Erst als die Ortsumgehung Hausens im Jahr 2016 Einzug in den Bundesverkehrswegeplan gefunden hatte, ging etwas voran. Es wurde geplant, mit Grundstückseigentümern verhandelt, weiter geplant, wieder verhandelt. Doch schließlich kam es im Oktober 2023 zum Spatenstich. Danach, das darf an dieser Stelle auch lobend erwähnt werden, wurde der Zeitplan für den Bau nicht nur eingehalten. Es wurde auch dem Pfingsthochwasser im Vorjahr getrotzt, sodass die Eröffnung nun sogar ein halbes Jahr früher gefeiert werden konnte, als beim Spatenstich noch geplant. Die Bauzeit für die Ortsumfahrung von Hausen betrug weniger als zwei Jahre.

13,2 Millionen Euro wurden in Hausen verbaut

Ebenfalls erfreulich und in Zeiten knapper Kassen ein Lichtblick: Wie das staatliche Bauamt in Kempten mitteilt, wurde das zu Baubeginn geplante Budget um knapp 20 Prozent unterschritten. 13,2 Millionen Euro hat der Bund als sogenannter Baulastträger in das Gesamtprojekt mit rund 1,9 Kilometern Länge investiert. Gut investiertes Geld, wie Ulrich Lange, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr, anlässlich der Verkehrsfreigabe in Hausen sagte: „Die Ortsumfahrung von Hausen macht die B 16 zwischen der A 96 und der A 8 leistungsfähiger und sicherer für den Verkehr.“ Lange lobte in seinem Grußwort die Hartnäckigkeit der örtlichen Politiker sowie die Zustimmung der Bevölkerung: „Die Planfeststellung wurde nicht beklagt. Das zeigt, dass die Region hinter dem Projekt steht.“

Icon Vergrößern Viele Scheren, ein Ziel: Die anwesenden Gäste gaben die neue Ortsumfahrung von Hausen auf der B 16 offiziell für den Verkehr frei. Foto: Axel Schmidt Icon Schließen Schließen Viele Scheren, ein Ziel: Die anwesenden Gäste gaben die neue Ortsumfahrung von Hausen auf der B 16 offiziell für den Verkehr frei. Foto: Axel Schmidt

Berechnungen des staatlichen Bauamtes in Kempten zufolge soll die Umfahrung den Verkehr durch den Ort um knapp 90 Prozent verringern und somit für deutlich mehr Wohnqualität sowie Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer sorgen. „Mit dieser Maßnahme entlasten wir Hausen vom Durchgangsverkehr der B 16. Das bringt weniger Lärm und Abgase, mehr Sicherheit und einen besseren Verkehrsfluss“, sagte Prof. Dr. Wolfgang Wüst, Abteilungsleiter Straßen- und Brückenbau im Verkehrsministerium, bei der Verkehrsfreigabe. Er sprach von einem Vorzeigeprojekt: „Seit die Ortsumgehung 2016 in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen wurde, sind von der Planung bis zur Fertigstellung nur neun Jahre vergangen. Das ist sensationell schnell. Und als Sahnehäubchen hat es statt der kalkulierten 16 Millionen Euro nur 13,2 Millionen Euro gekostet.“

Bürgermeister und Landrat sprechen von einem „Feiertag für Hausen“

Landrat Alex Eder, selbst ehemaliger Ingenieur im Straßenbau, genoss den „Freudentag heute“ sichtlich. „Straßen sind die Lebensader für unsere Region.“ Die Ortsumfahrung mache den Verkehr zügiger und gleichzeitig sicherer. Salgens Bürgermeister Roland Hämmerle dankte seinen Vorgängern im Amt, Max Miller und Johann Egger, die immer wieder für dieses Projekt gekämpft hätten, ebenso den Abgeordneten, die sich für die Ortsumfahrung eingesetzt hatten. Vor allem aber dankte Hämmerle den Hausenern, die ihre Grundstücke für die Ortsumgehung abgetreten hatten. „Das ist für uns alle ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk“, sagte er mit Blick auf den ursprünglich angesetzten Freigabetermin Ende 2025.

Icon Vergrößern Die beiden Pfarrer Sebastian Ziegler (links) und Josef Beyere segneten die neue Straße. Foto: Axel Schmidt Icon Schließen Schließen Die beiden Pfarrer Sebastian Ziegler (links) und Josef Beyere segneten die neue Straße. Foto: Axel Schmidt

Schließlich durften der katholische Pfarrer Josef Beyerer und sein evangelischer Kollege Sebastian Ziegler die neue Straße noch weihen – ausgerechnet am Tag des Heiligen Christopherus, wie Beyerer feststellte: „Dieser Termin ist ein Volltreffer.“