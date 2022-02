Bad Wörishofen

18:00 Uhr

Automobilzulieferer Osbra zieht nach Bad Wörishofen

Spatenstich für den Osbra-Neubau in Bad Wörishofen mit (von links): Landrat Alex Eder, Prokurist Siegfried Richter, Geschäftsführer Thomas Freudenberg, Bürgermeister Stefan Welzel, Alois Müller, Björn Glass und Christin Huber, die im Stadtrat für das interkommunale Gewerbegebiet zuständig ist.

Plus Spatenstich: Das Mindelheimer Unternehmen Osbra will den neuen Firmensitz in Bad Wörishofen bis Dezember fertigstellen.

Von Helmut Bader

„Eine Sahnefirma auf einem Sahnegrundstück“, so fasste Bürgermeister Stefan Welzel den Spatenstich der Firma Osbra im Interkommunalen Gewerbepark Bad Wörishofen zusammen. Auf dem 35.000 Quadratmeter großen Grundstück baut Osbra den neuen Firmensitz.

