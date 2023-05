Ostallgäu

Büschelweise Haare ausgerissen: Rabiate Frauen in Kaufbeuren angeklagt

Plus Zwei Frauen rasten vor einer Bar im Ostallgäu aus. Die Richterin am Kaufbeurer Amtsgericht findet dafür nun deutliche Worte. So lautet das Urteil.

Von Barbara Bestle

Es begann als feuchtfröhlicher Abend und endete in einer Attacke. Die Richterin am Kaufbeurer Amtsgericht fand dafür jetzt deutliche Worte: „Man spricht immer von einer Verrohung in der Gesellschaft. Das hier ist ein Paradebeispiel dafür.“ Zwei Frauen (34 und 42) aus dem nördlichen Landkreis waren im August 2022 nach einem Wortwechsel vor einer Bar auf eine damals 21-Jährige losgegangen und hatten ihr büschelweise Haare ausgerissen. Das Opfer wurde außerdem mit Schlägen und Tritten traktiert und erlitt eine Schürfwunde im Gesicht und eine Prellung am Knie.

Frau vor Bar von betrunkenem Zweier-Team brutal verletzt worden

Die beiden Angreiferinnen wurden jetzt der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung schuldig gesprochen und zu Bewährungsstrafen von jeweils sieben Monaten sowie einer Geld- beziehungsweise Arbeitsauflage verurteilt. Die Angeklagten brachten nicht nur ihr Bedauern über den Vorfall zum Ausdruck, sondern erklärten sich auch zu einer Schmerzensgeld-Anzahlung in Höhe von jeweils 400 Euro bereit. Die Geschädigte machte keinen Hehl daraus, wie schwer es ihr fiel, die Entschuldigung zu akzeptieren. Es wurde deutlich, dass ihr vor allem die psychischen Folgen zu schaffen machen. So falle es ihr schwer, abends unbeschwert wegzugehen.

