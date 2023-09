Busfahren in Kaufbeuren und dem Ostallgäu: Sind die Buspläne nicht aktuell?

MZ-Leser ärgern sich über falsche Angaben an Haltestellen und QR-Codes, die nicht funktionieren. Was der Geschäftsführer des Busunternehmens dazu sagt.

Stimmen die Aushänge der Abfahrtszeiten an den Bushaltestellen in Kaufbeuren und Umgebung nicht mit den tatsächlichen Fahrzeiten überein? Das zumindest behaupten Leser, die sich in unserer Redaktion gemeldet haben. An einigen Haltestellen seien die Pläne nicht aktuell.

Aushänge werden mit jedem Fahrplanwechsel ausgetauscht

Den Vorwurf, dass die Fahrplanaushänge nicht aktuell seien, weist Michael Bechteler, Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft (VG) Kirchweihtal zurück: „Die Aushänge werden mit jedem Fahrplanwechsel ausgetauscht.“ Natürlich könne es angesichts der Vielzahl der Stationen sein, dass an der einen oder anderen erst zwei Tage später der richtige Aushang zu finden ist. Aber der letzte Fahrplanwechsel sei zum 30. Januar 2023 erfolgt, inzwischen müssten also auch die „Nachzügler“ erledigt sein.

Betroffene sollen sich im Service-Zentrum melden

Falls doch noch irgendwo eine veraltete Fahrplanauskunft auftaucht, bittet Bechteler die Fahrgäste, sich direkt im Service-Zentrum der VG zu melden, damit dem nachgegangen werden kann: „Wenn wir über ein Problem nicht Bescheid wissen, können wir es auch nicht beheben.“ In den vergangenen Wochen sei jedoch keine einzige Beschwerde über falsche Angaben der Abfahrtszeiten im Service-Zentrum eingegangen.

Sonderzeichen beachten

Bechteler weist darauf hin, dass Fahrgäste die Sonderzeichen beim Lesen der Pläne manchmal nicht beachten, beziehungsweise übersehen. So stehe dort etwa ein „S“, das darauf hinweist, dass diese Abfahrt nur während der Schulzeit gilt, oder entsprechend ein „F“ für die Zeiten in den Ferien. Ebenfalls auf den Fahrplanaushänge VG abgedruckt sind QR-Codes. Laut Hinweis sollen Smartphonenutzer per Scan Zugriff auf Echtzeitdaten erhalten und sofort erfahren, wie lange es noch dauert, bis ihr Bus die jeweilige Haltestelle erreicht.

Für QR-Codes ist die BEG zuständig

Die Codes scheinen allerdings nicht zuverlässig zu funktionieren – bei mehreren Versuchen wird eine Fehlermeldung der Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) angezeigt, die sich dafür entschuldigt, dass „die angeforderte Seite nicht gefunden wurde“. Dieses Problem liege allerdings nicht an der VG Kirchweihtal, wie Bechteler erklärt. Die QR-Codes würden von der BEG für den ÖPNV in ganz Bayern erstellt. Er werde die BEG auf das Problem hinweisen, damit die es beheben kann. Die Behauptung eines AZ-Lesers, die Zeiten würden sehr häufig geändert, „sodass es sich wohl für die VG nicht lohnt, die Pläne auszutauschen“, sei schlicht Unsinn.

Fahrplanänderungen sind enormer logistischer Aufwand

„Änderungen der Fahrzeiten bedeuten für uns jedes Mal einen riesigen logistischen Aufwand“, erklärt der VG-Geschäftsführer. Eine Umstellung der Bus-Fahrpläne erfordere eine genau abgestimmte Planung. Alle relevanten Einflüsse – etwa Busumläufe, Pausenzeiten des Fahrpersonals, Anschlüsse oder Schülerströme – müssten berücksichtigt werden und seien zudem Grundlage für die Dienstpläne der Fahrerinnen und Fahrer.