MZ-Osterrätsel: Bücher, Spiele und Skyline-Park-Tickets zu gewinnen

Im Kurpark von Bad Wörishofen findet unser MZ-Osterrätsel statt. Wer mitmacht, kann Freikarten für den Skyline Park sowie beliebte Bücher und Spiele gewinnen.

Ein Osterspaziergang gehört an den Feiertagen für viele Menschen einfach dazu. Aber nur spazieren zu gehen, ist ja auch irgendwie langweilig, oder? Deshalb haben wir ein Osterrätsel erstellt, das man allein oder mit der ganzen Familie lösen kann. Wer im Bad Wörishofer Kurpark den richtigen Weg geht und die Augen offenhält, der kann alle Fragen lösen. Und es gibt dabei sogar noch etwas zu gewinnen: Freikarten für den Allgäu Skyline Park, das beliebte Brettspiel "Allgäu, fertig, los" sowie die Bücher "Wanderbar 1+2" und "Einfach machbar" mit vielen Ausflugstipps in der Region. Aber jetzt: Raus in den Bad Wörishofer Kurpark und ran an die Rätselfragen!

Unser Osterrätsel beginnt am Parkplatz an der Schöneschacher Straße direkt neben dem Kurpark. Geht in den Kurpark und haltet euch links in Richtung Barfußlabyrinth.

Zu Frage 1: Wie nah ist man hier dem Ziel? Foto: Melanie Lippl





Frage 1: Sucht das Schild, das auf dem Foto zu sehen ist ("Flußkies ca. 160 bis 320 mm"). Wie viele Untergründe folgen noch, bis man das Ziel des Labyrinths erreicht?

O) Einer

E) Vier

N) Sieben

Geht den Weg weiter und haltet euch rechts, am Balance-Fuß vorbei. Seht ihr den großen Stein links in der Wiese?

Was steht wohl auf dem Stein? Foto: Melanie Lippl





Frage 2: Wem wird darauf gedacht? Zählt die Buchstaben der Inschrift (ohne Satzzeichen).

I) 16

S) 36

E) 28

Geht zurück auf den Weg und weiter in dieselbe Richtung am Sieben-Schwaben-Fuß vorbei. Folgt dann den Fußabdrücken am Boden bis zum Wasserfuß.

Welche Farbe haben die Fragezeichen auf den Schildern hier? Foto: Melanie Lippl





Frage 3: Welche Farben muss man mischen, um die Farbe der Fragezeichen zu erzeugen, die auf den Schildern zu sehen sind?

E) Gelb und Rot

T) Gelb und Blau

S) Rot und Blau

Geht weiter in den Kurpark hinein und nach rechts zu dem Holzpavillon, der dort steht.

Frage 4: Welche Zahl könnt ihr dort entdecken?

T) 2015

E) 2005

R) 1985

Welche Zahl ist am Pavillon zu sehen? Foto: Melanie Lippl

Geht durch den Pavillon durch. Von hier seht ihr ein Gebäude, das am Rande des Kurparks steht.

Frage 5: Welches Wort steht auf dem Gebäude?

S) Restaurant

T) Imbiss

R) Cafe

Verlasst den Rosengarten wieder und haltet euch links. Dort sind die Volieren mit vielen Vögeln und ein rostiges Kunstwerk zu finden.

Woraus ist dieser Geselle gemacht? Foto: Melanie Lippl





Frage 6: Woraus sind die Augen des Tieres gemacht?

U) Felgen

L) Hufeisen

H) Fahrradteile

Geht nun weiter in Richtung Jakobsweiher und nehmt den Weg rechts des Weihers. Mit Glück entdeckt ihr Enten, Flamingos und einen Pfau. An der nächsten Kreuzung ist rechts in der Wiese ein bronzefarbenes Häuschen zu sehen. Geht direkt dorthin und hinein.

Was versteckt sich in diesem Häuschen? Foto: Melanie Lippl





Frage 7: Hier haben sich Osterhasen versteckt – wie viele sind es?

A) Zwei

C) Acht

U) Zwölf

Geht wieder heraus, und haltet euch rechts. Seht ihr die kleine Brücke rechts? Geht drüber. Habt ihr sie überquert, wartet rechts Katherine Mansfield auf euch.

Wer erwartet einen hinter der Brücke? Foto: Melanie Lippl





Frage 8: Was macht sie gerade?

S) Baden

H) Sich sonnen

M) Lesen

Geht geradeaus weiter und dann den ersten Weg links. Hier befindet sich die Kneipp-Anlage mit Schließfächern.

Fast geschafft! Nur noch die letzte Frage richtig beantworten. Foto: Melanie Lippl





Frage 9: Gibt es das Schließfach mit der Nummer 13?

M) Ja, ganz rechts

E) Ja, ganz links

I) Nein.

Geschafft! Jetzt müsst ihr nur noch die richtigen Buchstaben zu einem Lösungswort zusammenfügen. Habt ihr alle Fragen richtig beantwortet, dann müsste ein österlicher Begriff herauskommen.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen und eure Gewinnchancen erhöhen

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schreibt eine E-Mail mit der richtigen Lösung, Eurem Namen und Wohnort an redaktion@mindelheimer-zeitung.de (Betreff: "Osterspaziergang"). Wer ein kreatives Foto von seinem Osterspaziergang aus dem Kurpark mitschickt (bitte dazu auch Name des Fotografen nennen), verdoppelt seine Chance auf einen Gewinn. Die Fotos werden in der Mindelheimer Zeitung und deren Online-Auftritt veröffentlicht. Einsendeschluss für das Gewinnspiel ist Sonntag, 7. April, 20 Uhr.

