Allgäuer Top-Unternehmer Alois Berger feiert 90. Geburtstag

Der Allgäuer Top-Unternehmer Alois Berger feiert in Ottobeuren seinen 90. Geburtstag. Noch heute studiert er täglich Aktienkurse.

Sein Vater wollte, dass Alois Berger eine Bäckerlehre macht. Doch der Sohn hatte andere Pläne, er wurde Kaufmann. Es war der Beginn einer großen Karriere. Die Firma Berger, die beispielsweise hochpräzise Drehteile für die Automobil-Industrie herstellt, ist heute in ihrer Sparte „die bekannteste Firma in der westlichen Welt“. Dieses Urteil hat der frühere bayerische Wirtschaftsminister Otto Wiesheu einmal gefällt.

„Wir waren technologisch mit unseren Produkten immer vorne“, sagt Berger. Doch es gebe noch ein zweites Erfolgsrezept für seine Firma mit inzwischen mehr als 2400 Angestellten: „Ich gehe mit Menschen anders um als andere. Für mich ist jeder wichtig", erklärt der Mann, der nun seinen 90. Geburtstag feiern kann.

Unternehmer Alois Berger stammt aus einfachen Verhältnissen

Bis heute gönnt er sich kaum Ruhe. Er steht um 5 Uhr auf, studiert erst einmal Börsennachrichten und handelt anschließend mit Aktien: „Ich kenne die meisten Unternehmen persönlich.“ Berger ist ein außergewöhnliches Beispiel für einen Heimatvertriebenen. Er wurde 1933 im Böhmerwald geboren und kam mit 13 Jahren ins Unterallgäu: „Bis zu meinem 18. Geburtstag habe ich mit meinem Bruder in einem Bett im Hausgang geschlafen.“

Er begann eine kaufmännische Ausbildung in Ottobeuren: „Bereits im zweiten Ausbildungsjahr war mir klar, dass ich mich selbstständig mache. Mich interessierte jede Maschine und jede Kalkulation.“

Alois Berger: Mit seiner Ehefrau Edith seit 68 Jahren auf Erfolgskurs

Die Leidenschaft, die bis heute aus jedem seiner Sätze spricht, war schon damals geweckt: „Meiner späteren Frau Edith habe ich nach unserem Kennenlernen gleich klargemacht, was Drehteile sind.“ Die beiden sind seit 68 Jahren verheiratet, haben sieben Kinder, 13 Enkel und neun Urenkel: „In den nächsten vier Wochen erwarten wir weitere vier Urenkel. Das ist ein großes Geschenk.“ Das Ehepaar ist fest im Glauben verwurzelt, spendet jedes Jahr große Summen an kirchliche Einrichtungen, Afrika-Projekte und fördert das Kloster Ottobeuren. Berger ist begeisterter Angler und Pilzsammler. Den Golfschläger hat der humorvolle Mäzen inzwischen in die Ecke stellen müssen.

Berger war erst 22, als er 1955 in Kaufbeuren-Neugablonz seine Firma gründete und couragiert verhandelte: „Ich habe mit nichts angefangen. Meine Frau half beim Ausgraben der Fundamente für unsere erste Halle. Meine ersten Kunden wie Kuka in Augsburg besuchte ich noch mit dem Rad.“ Bald folgte der Umzug nach Ottobeuren, die Zentrale der Berger Holding ist in Memmingen.

Inzwischen erwirtschaftet das Unternehmen einen Umsatz von rund 341 Millionen Euro. Das Ehepaar hat in Scheidegg ein 93-Zimmer-Hotel und beim Allgäu-Airport eine Anlage mit Hotel, Restaurant und Biergarten geschaffen. Längst sind Edith und Alois Berger Ehrenbürger von Ottobeuren und mit den höchsten Orden dekoriert.