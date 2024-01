Auf der Intensivstation rund um die Uhr im Einsatz

Plus Ein Tag auf der Intensivstation der Klinik Ottobeuren: Wie ein engagiertes Team aus Ärzten und Pflegekräften die Patienten rund um die Uhr versorgt.

Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen erfahren eine hoch priorisierte Diagnostik und Therapie mit wirkungsvoller Unterstützung der Medizintechnik. Wir durften einen Tag lang die Arbeit des Pflegepersonals und der Ärzte auf der Intensivstation der Klinik Ottobeuren beobachten. Der Blick hinter die Kulissen war nicht nur spannend und interessant, sondern nötigt großen Respekt ab für die Arbeit des medizinischen Personals.

Der erste Eindruck ist sehr positiv: Die Räume sind modern, freundlich und lichtdurchflutet. Im Juli 2021 wurde die komplett neu gebaute Station in Betrieb genommen. Die zum Klinikverbund Allgäu gehörende Klinik befindet sich damit auf dem aktuellen Stand der Intensivmedizin.