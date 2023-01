Er war die rechte Hand des späteren Papstes

Der Ottobeurer Monsignore Bruno Fink war ein enger Vertrauter von Kardinal Ratzinger. Wie der 75-Jährige den Papst erlebt und was er an ihm geschätzt hat.

Der Bundespräsident, der Bundeskanzler und fast das gesamte bayerische Kabinett waren vor wenigen Tagen nach Rom gereist. Sie alle erwiesen dem verstorbenen Papst Benedikt XVI die letzte Ehre. Auch heimische Politiker wie der frühere Landwirtschaftsminister Josef Miller oder Gesundheitsminister Klaus Holetschek erinnerten sich ihrer berührenden Begegnungen mit Papst Benedikt. Aber nicht nur unter Politikern hat der Tod des bayerischen Papstes große Trauer ausgelöst. Einer, der über viele Jahre ganz eng mit Kardinal Joseph Ratzinger zusammengearbeitet hat, ist der Ottobeurer Ruhestandspfarrer Monsignore Bruno Fink.

Fünf Jahre lang war der heute 75-jährige Fink Ende der 70er und Anfang der 80er-Jahre Sekretär von Ratzinger – zuerst in München, dann in Rom. Seine Erinnerungen über diese Zeit hat Fink 2016 in dem Buch „Zwischen Schreibmaschine und Pileolus“ festgehalten, wobei das lateinische Wort Pileolus für das kleine rote Käppchen steht, das ein Bischof trägt.

Der Ottobeurer erlebte viele große Ereignisse der Weltkirche aus nächster Nähe mit

Bruno Fink gehörte damit zum engsten Kreis von Vertrauten, die den Münchner Kardinal täglich mehrfach gesprochen haben. Üblich waren gemeinsame Mahlzeiten im Speisezimmer des erzbischöflichen Palais Holnstein, das Francois de Cuvilliés im 18. Jahrhundert gebaut hat und seit 1821 als Amtssitz des Münchner Erzbischofs diente. Sechs bis acht Personen fanden dort Platz. Maria Ratzinger gehörte zu diesem Kreis. Die Schwester des späteren Papstes hat ihren Bruder bis zu ihrem Tod als Köchin versorgt. Neben Bruno Fink war noch Gerd Schäfer dabei, der zweite Sekretär. Weil dieser gut Spanisch und Portugiesisch sprach, begleitete Schäfer den Kardinal auf dessen Auslandsreisen nach Süd- und Mittelamerika. Regelmäßig speisten auch Gäste von außen mit dem Erzbischof.

Bruno Fink erinnert sich voller Dankbarkeit an diese Zeit. „Ich durfte viele große Ereignisse der Weltkirche jener Jahre aus nächster Nähe erleben“, schreibt er in seinem Buch. Vor allem aber habe er die „Freundschaft eines hochbegabten Theologen, Schriftstellers und Kirchenmannes erfahren“. Dies sei ein unermessliches Geschenk gewesen.

Heute lebt Monsignore Fink als Ruhestandspfarrer in Ottobeuren. Foto: Johann Stoll

Auch später, als Ratzinger bereits Papst war, hielten sie Kontakt zueinander. Noch im vergangenen Oktober hatte er Post von Benedikt bekommen. Dem Papst war ein Bericht aus der Münchner Katholischen Kirchenzeitung in die Hände gekommen. Darin war das Goldene Priesterjubiläum von Bruno Fink gewürdigt worden. Benedikt gratulierte nicht nur, er erinnerte auch an die gemeinsamen Zeiten.

Zu Weihnachten, Ostern, zum Namenstag – das waren so Anlässe, in denen sich Fink und Ratzinger regelmäßig geschrieben haben. Manchmal haben sie auch telefoniert, auch zu Zeiten, als Ratzinger bereits Papst und damit Oberhirte von über 1,3 Milliarden Menschen war.

Bruno Fink kann sich selbst nicht recht erklären, wie er Sekretär des späteren Papstes wurde

Wie aber kam es überhaupt, dass der gebürtige Ottobeurer Fink es am 1. Oktober 1978 zum Sekretär des späteren Papstes geschafft hat? So richtig erklären kann es auch Fink selbst nicht. Eine Rolle dürfte gespielt haben, dass Fink in Rom Theologie und Philosophie studiert hat. Zur Schule war er in Freising gegangen. Er spricht Italienisch, Latein, Griechisch und Englisch. Das Standardwerk von Joseph Ratzinger „Einführung ins Christentum“ hatte Fink tief beeindruckt. Als die Anfrage kam, ob er Sekretär Ratzingers werden wolle, zögerte er keine Sekunde.

Im bischöflichen Palast war Finks Aufgabe, dem Erzbischof „möglichst alles herzurichten“. Dazu zählte die Post zu öffnen, sie dem Erzbischof vorzulegen und die vielen Termine zu koordinieren. Vorträge, die Ratzinger auf Tonband oder in Kurzschrift festgehalten hat, brachte Fink an einer elektrischen Olympia-Schreibmaschine in Reinschrift. Auch auf Reisen nach Polen, Freiburg oder Lourdes in Frankreich hat Fink den 20 Jahre älteren Ratzinger begleitet. Und bei der unvergesslichen Einweihung der Zugspitzkapelle im Schneesturm war er auch dabei.

Der Trubel in Rom hat Monsignore Bruno Fink nie gefallen

Gleich zu Beginn seiner Arbeit für den Erzbischof rief Rom. Ein neuer Papst war zu wählen, nachdem Johannes Paul I. nach nur 33 Tagen im Amt entschlafen war. Als weißer Rauch aufstieg und der Name des Kraukauer Erzbischofs Karol Wojtyla bekannt gegeben wurde, fragte Ratzinger seinen Begleiter Fink: „Na, was sagst Du?“ Beide waren hocherfreut von dem Wahlergebnis der 120 Kardinäle.

Besonders hoch her ging es, als dem Tübinger Kirchenkritiker Prof. Hans Küng die Lehrerlaubnis der Katholischen Kirche entzogen wurde. Ein gewaltiger Proteststurm war ausgebrochen. Gut 500 Briefe innerhalb einer Woche waren im Erzbischöflichen Haus eingegangen. Ob Ratzinger den Sturz Küngs vorangetrieben hat, dazu schreibt Fink, er „persönlich möchte dieser Unterstellung klar widersprechen.“ Immerhin: Eine Aussprache zwischen Ratzinger und Küng hat es im Sommer 1983 in Bad Adelholzen gegeben. Den Termin hatte Bruno Fink persönlich Küng übermittelt.

Fink bleibt im Buch und im persönlichen Gespräch ein loyaler Diener des verstorbenen Papstes. Kein schlechtes Wort, keine Indiskretion kommt ihm über die Lippen, ganz im Gegenteil. „Ich habe ihn nie zornig erlebt“, betont Fink. Ratzinger sei auch nicht verärgert gewesen, als er den Wunsch äußerte, nach fünf Jahren wieder von Rom nach Deutschland zurückkehren zu dürfen. Der Großstadttrubel der italienischen Hauptstadt und die „chaotischen Lebensverhältnisse“ haben Fink nie gefallen.

Um die Gläubigen in Ferthofen nicht zu enttäuschen, reiste Bruno Fink nicht zur Trauerfeier des Papstes nach Rom

Ihn habe zutiefst die geistige Begabung, sein Fleiß, sein gutes Gedächtnis und seine Fähigkeit zu höchster Konzentration beeindruckt. Und seine Ruhe, Gefasstheit und Gelassenheit selbst in schwierigen Augenblicken. Seiner Kirche hätte er nur eines wünschen können, dass Joseph Ratzinger nicht erst mit 78 Jahren zum Papst gewählt worden wäre, sondern zwei Jahrzehnte früher.

Obwohl Monsignore Fink seinen Papst in höchsten Ehren hält, ist er zur Trauerfeier nicht nach Rom gereist. Er hatte in Ferthofen zugesagt, einen Gottesdienst zu halten. Die Gläubigen dort wollte er nicht enttäuschen. Überhaupt ist er froh, seit seinem Weggang aus Rom wieder als Seelsorger wirken zu können. Das hatte ihm als Sekretär des Kardinals gefehlt.

Bruno Fink: Zwischen Schreibmaschine und Pileolus, Verlag Schnell und Steiner, 116 Seiten mit Bildern, ISBN 987-37954-3168-6