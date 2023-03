Einbrecher brechen in Betriebe in Ottobeuren ein

Die Polizei sucht nach einer Einbrecherbande, die innerhalb einer Nacht in 13 Betriebe in Ottobeuren und Hawangen eingestiegen waren.

In 13 verschiedene Betriebe sind unbekannte Einbrecher innerhalb einer Nacht in Ottobeuren und Hawangen eingestiegen. Laut Polizei hatten es die Einbrecher in der Nacht auf den 9. März überwiegend auf Handwerksbetriebe abgesehen. Doch auch in den Kreisbauhof, den Wertstoffhof, in ein Busunternehmen und in das Freibad in Ottobeuren brachen sie ein.

Einbruchserie in Ottobeuren: Einbrecher verursachen hohen Schaden

Dabei verschafften sie sich teils mit brachialer Gewalt Zugang zu den Betriebsräumen, um dort nach Bargeld zu suchen. In einem Fall versuchten die Täter vergeblich, mit einem Trennschleifer einen Tresor zu öffnen. Bei ihren Einbrüchen verursachten die Einbrecher einen Sachschaden von mindestens 39.000 Euro. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Memmingen. Hinweise zu den Fällen nimmt die Memminger Polizei unter Telefon 08331/100-0 entgegen. (AZ)