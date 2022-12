Freistaat zahlt in Ottobeuren zwei Lehrer mehr

Lange hat sich der Finanzminister gesperrt, Landkreis und Gemeinde zu entlasten. Jetzt konnten der Abgeordnete Pohl und Landrat Eder Erfolg melden.

Die weiterführenden Schulen in Ottobeuren sind bayernweite Sonderfälle. Das Rupert-Ness-Gymnasium und die gleichnamige Realschule sind Schulen in kommunaler Trägerschaft, an denen federführend der Landkreis Unterallgäu und der Markt Ottobeuren beteiligt sind. Damit sind Landkreis und Marktgemeinde nicht nur für den Sachaufwand zuständig, sondern auch für die Personalkosten der Lehrer. Daran versuchen seit Jahren heimische Politiker etwas zu ändern. Dem Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl ist jetzt in Zusammenarbeit mit Landrat Alex Eder ein Teilerfolg geglückt.

Der Freistaat beteiligt sich im Rahmen der Lehrpersonalzuschüsse nach Artikel 17 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes maßgeblich an den Kosten. Die Regelung gilt für alle nicht-staatlichen Schulen. Der prozentuale Anteil der dadurch erfolgten Erstattungen an den tatsächlichen Personalausgaben sei in den vergangenen Jahren allerdings kontinuierlich gesunken, teilt Pohl mit. Aufgrund von zwei Sondervereinbarungen aus den Jahren 2005 und 2009 werden bisher insgesamt neun Lehrkräfte vom Freistaat Bayern auf eigene Kosten an das Gymnasium abgeordnet.

Künftig zahlt der Freistaat am Rupert-Ness-Gymnasium und der -Realschule in Ottobeuren elf Lehrkräfte

Landrat Alex Eder sowie der für das Unterallgäu zuständige Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl haben sich schon im Frühjahr darum bemüht, eine Verstetigung dieser neun Abordnungen für die Zukunft sicherzustellen. Sie wollen auch, dass weitere Lehrerstellen vom Freistaat bezahlt werden.

Im April 2022 haben sie mit Kultusminister Michael Piazolo besprochen, dass die Sondervereinbarung um zwei zusätzliche Lehrerstellen auf nun elf erweitert werden soll. Der Haken dabei: Zuständig ist der Finanzminister. Mit Schreiben vom 5. September 2022 hat Staatsminister Albert Füracker zwar zugestimmt, dass der Freistaat auch künftig für neun Lehrkräfte die Kosten übernimmt. Mehr Lehrer will er aber nicht aus dem Steuertopf bezahlen.

Am Rande der Haushaltsklausur der Bayerischen Staatsregierung am 6. November 2022, an der neben den Mitgliedern der Staatsregierung auch die beiden Fraktionsvorsitzenden Florian Streibl (Freie Wähler) und Thomas Kreuzer (CSU) sowie die Haushaltspolitischen Sprecher Bernhard Pohl (Freie Wähler) und Josef Zellmeier (CSU) teilgenommen haben, konnte nun der Durchbruch erreicht werden. Der Finanzminister versprach, die Vereinbarung wie gewünscht um zwei Lehrerstellen aufzustocken. Diese sind im Haushaltsentwurf 2023 enthalten.

Der Freistaat unterhält im Unterallgäu nur ein Gymnasium und eine Realschule

Bernhard Pohl freut sich, dass „es gelungen ist, auch die besonderen Belastungen des Landkreises Unterallgäu und des Marktes Ottobeuren als Schulträger deutlich zu machen“. Landrat Alex Eder zeigt sich über die Entlastung ebenso erfreut. „Der Kreistag hat bei den Haushaltsberatungen den Wunsch geäußert, dass wir bei der Staatsregierung nachverhandeln, um eine Verbesserung zu erreichen. Das ist uns gelungen.“

Eder und Pohl sehen aber für die Zukunft noch grundsätzlichen Reformbedarf. Der Freistaat unterhält im Unterallgäu mit Türkheim gerade einmal ein staatliches Gymnasium und mit Babenhausen gerade einmal eine staatliche Realschule. Daher sei es in der Zukunft mehr denn je erforderlich, dass hierfür ein auskömmlicher Kostenersatz geleistet werde, fordert Landrat Alex Eder. Der Kaufbeurer Abgeordnete Pohl stellt in Aussicht, dass schon bald eine Neuregelung auf den Weg gebracht werden könnte: „Wir haben als Regierungsfraktionen das Ziel, das Schulfinanzierungsgesetz in Bezug auf die Schulen in nicht-staatlicher Trägerschaft zu überarbeiten. Wir wollen das noch in dieser Legislaturperiode anpacken.“ (mz)