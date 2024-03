Großes Polizeiaufgebot verhaftet in Ottobeuren gesuchten Betrüger

Große Aufregung am Montag in Ottobeuren (Landkreis Unterallgäu): Polizisten nehmen in einem Haus einen Mann fest, der zwei Jahre lang untergetaucht war.

Knapp zwei Jahre lang war ein Mann untergetaucht, der wegen gewerbsmäßigen Betrugs in sieben Fällen gesucht worden war. Nun hat die Polizei den 34-Jährigen in einem Haus in Ottobeuren gefasst. Laut Polizei verursachte er einen Vermögensschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro.

Die Memminger Kripo ermittelt seit 2022 gegen den 34-Jährigen. Seit damals hatte sich der Mann jedoch im Verborgenen gehalten und war untergetaucht. Kürzlich erließ das Amtsgericht Memmingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den Gesuchten.

Polizei erhält Hinweis, wo sich der gesuchte Mann befindet

Die Beamten erhielten einen Hinweis über den Aufenthaltsort des 34-Jährigen. An diesem Montag, 11.3.2024, nahmen die Polizisten den Mann widerstandslos in einem Einfamilienhaus in Ottobeuren (Unterallgäu) fest. Sie durchsuchten zudem die Wohnung und entdeckten mehrere Beweise zu den Betrugstaten sowie mehrere Ampullen eines Dopingmittels und eine Schreckschusswaffe.

Die Memminger Kripo kam mit einem großen Aufgebot nach Ottobeuren: mit den Kräften der Zentralen Einsatzdienste Kempten und Neu-Ulm sowie der Polizeiinspektion Memmingen.

34-Jähriger wegen gewerbsmäßigen Betrugs in Ottobeuren festgenommen

Der 34-Jährige wurde inzwischen einem Ermittlungsrichter vorgeführt und kam anschließend in ein Gefängnis. Der Verdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft muss sich neben gewerbsmäßigen Betrugs auch wegen eines Verstoßes nach dem Anti-Doping-Gesetz verantworten.