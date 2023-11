Student gewinnt Preis für Abschlussarbeit bei der Firma Grob

Niclas Schwärzler aus Ottobeuren gewinnt den Bayerischen Kulturpreis für seine Masterarbeit bei der Firma Grob. In welchem Bereich seine Arbeit wichtige Erkenntnisse liefert.

„Das ist alles noch sehr überwältigend“, sagt Niclas Schwärzler. Als er seine Masterarbeit schrieb, hat er nicht damit gerechnet, dass er dafür mit dem Bayerischen Kulturpreis ausgezeichnet werden würde. Doch am 16. November durfte er in München auf der Bühne die Bronzestatue abholen. „Ich habe sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt und es fühlt sich gut an, dass das anerkannt wird“, sagt der 24-Jährige.

Niclas Schwärzler wohnt in Ottobeuren, studiert hat er aber an der Hochschule in Kempten, wo er auch schon seinen Bachelor absolviert hat. In seinem Studiengang Automatisierungstechnik und Robotik hatte er für eine Projektarbeit mit der Firma Grob in Mindelheim zu tun. Das Unternehmen ist spezialisiert auf den Bau von Produktions- und Automatisierungssystemen. So kam er auf die Idee, seine Masterarbeit zu einer Fragestellung des Industriebetriebs zu schreiben.

Ottobeurer forscht in Mindelheim zu Informatik mit Praxisbezug

Sein Thema hat er durch einen Aufruf auf der Firmenwebsite gefunden und konnte sich gleich dafür begeistern: „Informatik mit Praxisbezug: Da dachte ich, das ist was für mich.“ Für seine Abschlussarbeit entwickelte er Algorithmen für die Sortierung von Werkzeugen in einem Bearbeitungszentrum und verglich sie miteinander. Klingt kompliziert? Nicht, wenn Niclas Schwärzler es erklärt. Ein Bearbeitungszentrum ist eine Werkzeugmaschine, die „um die 40 Werkzeuge“ beinhalten kann, sagt Schwärzler. Der Wechsel der Werkzeuge erfolgt automatisch, die Sortierung allerdings noch manuell.

Das Ziel seiner Arbeit ist es, einen Algorithmus – also eine Handlungsanweisung – zu entwickeln, mit dem die Geräte automatisch sortiert werden. So soll die Taktzeit verringert werden, damit die Herstellung möglichst effizient abläuft. Schwärzler vergleicht die Idee mit einem Händler, der auf seiner Reise viele Städte besuchen muss. Er muss den schnellsten Weg finden, um alle Städte miteinander zu verbinden.

Sechs Monate hatte Schwärzler für sein Projekt Zeit. „Das hat angefangen mit ganz viel Recherche“, sagt er. Bald wurde ihm klar, dass er für seine Arbeit mehrere Algorithmen entwickeln und bewerten muss, um den besten herauszufinden. Das bedeutete für ihn viel Programmieren, Mathematik – aber auch viel Spaß.

Forschungarbeit bei Grob in Mindelheim bringt ihm 2000 Euro ein

Der 24-Jährige musste sein Problem mit der vorhandenen Literatur vergleichen und so Lösungen herausfinden. Dafür musste er auch mal „out of the box“ denken. Und das habe ihm besonders gefallen. Für die industrielle Fertigung liefert seine Arbeit wichtige Erkenntnisse. Wenn die Sortierung der vielen Werkzeuge in einem Bearbeitungszentrum über einen Algorithmus – also automatisch – erfolge, könnten Zeit eingespart und die Arbeiter entlastet werden. „Und ein Algorithmus kann das wahrscheinlich sogar besser als ein Mensch“, sagt Schwärzler. Als er die E-Mail bekam, dass er den Bayerischen Kulturpreis erhalten wird, konnte es der 24-Jährige erst nicht glauben. Nominiert hatte ihn sein Professor. „Es hat eine Weile gedauert, bis das bei mir ankam, und dann habe ich sofort meinen Eltern davon erzählt“, erinnert er sich. Vergangene Woche durfte er dann mit 33 anderen Absolventinnen und Absolventen in der Sparte Wissenschaft seine Statue und stolze 2000 Euro abholen. Die Preisverleihung fand in München statt und wurde vom Lokalfernsehen übertragen. Eine Rede musste Schwärzler „glücklicherweise nicht“ halten, die Preisträger der jeweiligen Hochschulen wurden gemeinsam auf die Bühne geholt.

Die Auszeichnung mache sich „bestimmt gut im Lebenslauf“, sagt Niclas Schwärzler. Überzeugt hat er auf jeden Fall schon die Firma Grob, denn sie hat Schwärzler nach seinem Masterabschluss übernommen. Inzwischen arbeitet er im Bereich der Softwarekonstruktion und möchte dort erst einmal Erfahrung sammeln.