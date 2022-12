In Ottobeurer Klinik soll Akut-Geriatrie aufgebaut werden

Dr. Cornelia Monat ist Chefärztin an der Klinik Ottobeuren. Sie ist auf das Einsetzen von Herzschrittmachern spezialisiert und will weitere Schwerpunkte setzen.

Dr. Cornelia Monats medizinisches Wissen und ihre Erfahrungen sind breit gefächert. So ist die 45-Jährige nicht nur Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie, sondern führt auch die Zusatzbezeichnungen Intensivmedizin, Hypertensiologie (Fachbereich für Bluthochdruck) und Ernährungsmedizin. Nicht zuletzt verfügt sie über Zusatzqualifikationen in Sportkardiologie und Herzinsuffizienz (Herzschwäche). Zudem betreut sie als neue Chefärztin der Inneren Medizin und Kardiologie an der Klinik Ottobeuren auch die dortige Intensivstation.

Die in Dachau geborene Medizinerin trat die Nachfolge von Professor Dr. Hubert Hautmann als Chefärztin der Inneren Abteilung am Ottobeurer Krankenhaus an – allerdings mit einem zusätzlichen Schwerpunkt: der Kardiologie. Diesen Bereich will Cornelia Monat schrittweise ausbauen. Dazu gehört die Implantation von Herzschrittmachern. Solche Eingriffe seien in Ottobeuren zuletzt vor rund zehn Jahren durchgeführt worden.

Zuletzt war die neue Chefärztin des Ottobeurer Krankenhauses an der Klinik Krumbach tätig

Sie selbst setzt die elektrischen Impulsgeber bereits seit neun Jahren bei Patienten ein. Zuletzt war die neue Chefärztin als Leitende Oberärztin für Kardiologie an der Klinik Krumbach tätig. Weitere berufliche Stationen waren zuvor das Klinikum Heidenheim und die Universitätsklinik Ulm.

In Ottobeuren rechnet Cornelia Monat mit etwa 50 eingesetzten Herzschrittmachern pro Jahr. Es könnten theoretisch aber auch mehr Fälle behandelt werden. „Das Einsetzen eines Schrittmachers dauert etwa eine Stunde“, sagt die Chefärztin. Insgesamt müssten die betreffenden Patient drei Tage im Krankenhaus verbringen. Zum Einsatz kommen die kleinen elektronischen Helfer der Herzen bei Rhythmusstörungen und Herzschwäche.

Nach zehn bis zwölf Jahren muss ein Herzschrittmacher ausgetauscht werden

Anzeichen für derartige Herz-Probleme sind laut der Kardiologin zum Beispiel Schwindel oder Bewusstlosigkeit. Beides könne nicht nur bei Anstrengung, sondern auch im Sitzen auftreten. Ein Schrittmacher leiste dann zumeist sehr gute Hilfe. Die eingesetzten Geräte müssen zweimal im Jahr von Medizinern kontrolliert werden. Die Batterie eines Schrittmachers hält in der Regel zehn bis zwölf Jahre. Dann muss das Gerät ausgetauscht werden.

Neben dem Schwerpunkt Kardiologie möchte Cornelia Monat mit ihrem „Super-Team“ – wie sie betont – eine Akut-Geriatrie an der Klinik in Ottobeuren aufbauen. Hier sollen betagte Patienten nach Operationen oder bei schweren Erkrankungen in der Klinik durch besondere Behandlungsmethoden und Pflege wieder für ein selbstständiges Leben in den eigenen vier Wänden fit gemacht werden.

„Wir möchten am liebsten noch mehr Zeit für die Patienten haben“, sagt Monat auf die Frage, was sie sich wünschen würde. Zugleich betont sie aber, dass die Patientenbetreuung in Ottobeuren auch aufgrund der moderaten Größe des Hauses bereits sehr gut sei.