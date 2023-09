Ottobeuren

Klinik Ottobeuren: 39 Millionen Euro-Umbau fertig - Die ersten Bilder

Die Um- und Neubauarbeiten am Klinikum Ottobeuren sind abgeschlossen. Bei der offiziellen Eröffnung stellte Chefarzt Dr. Christian Hart in einem der neuen OP-Säle das Robotersystem da Vinci vor.

Plus Der Um- und Neubau an der Klinik Ottobeuren hat sich über Jahre gezogen und 39 Millionen Euro gekostet. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen. Hier gibt's Bilder.

Von Verena Kaulfersch

Eine besondere Aura an dem traditionsreichen Ort spürte Dr. Maximilian Massalme sofort, als er vor mehr als zwei Jahren an das Ottobeurer Krankenhaus kam. „Baulich hat es mich allerdings ein bisschen an ,Die Schwarzwaldklinik’ erinnert“, erzählt der Ärztliche Direktor weiter und schmunzelt. Nach dem Um- und Neubau, das macht er bei der offiziellen Eröffnung deutlich, kann von Ähnlichkeiten zur TV-Serie aus den 80er Jahren keine Rede mehr sein: „Wir haben ein Gebäude, das auf dem neuesten Stand der Technik ist.“

Großes Bauprojekt an der Klinik: Baukonjunktur und Corona sorgten für Verzögerungen

Den Beginn des Großprojekts mit Kosten von 39 Millionen Euro markierte die Entscheidung, als der Neubau von OP- und Intensivtrakt in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2018 des Freistaats aufgenommen wurde. Danach folgten laut Florian Glück, Geschäftsführer des Klinikverbunds Allgäu, einige Herausforderungen: Der erste Bauabschnitt am über 30 Jahre alten Gebäude widmete sich dem OP-Bereich, der bis dahin auf zwei Ebenen verteilt war. Neu entstand auch die Intensivstation, die zuvor über zu wenig Betten verfügte. Los ging es aber erst mit einem Jahr Verzögerung, da nach Glücks Worten wegen der damaligen Auftragslage in der Baubranche zunächst keine Angebote vorlagen.

