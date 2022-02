Ottobeuren

vor 21 Min.

Klinik Ottobeuren soll Schwerpunkt für Endoprothetik werden

Plus Die Klinik Ottobeuren soll zum Schwerpunkt für Endoprothetik, also Gelenkersatz, werden. Warum der Standort in Ottobeuren aus Sicht von Chefarzt Dr. Maximilian Massalme prädestiniert dafür ist.

Von Maike Scholz

Sie verursacht Schmerzen. Schmerzen, die die Lebensqualität deutlich einschränken. Die Rede ist von Arthrose, die häufigste aller Gelenkkrankheiten. Manchmal hilft dann nur noch eine Endoprothese, also ein künstliches Gelenk. Die Klinik Ottobeuren ist zertifiziertes Endoprothetikzentrum. Was das bedeutet und was künftig für den Standort Ottobeuren angedacht ist, erklärt Dr. Maximilian Massalme. Der Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie möchte Betroffenen auch ihre Angst nehmen.

