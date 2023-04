Neuer Chefarzt bringt die Klinik Ottobeuren voran

Plus Was ein Chefarzt bewirken kann, das zeigt sich an der Klinik in Ottobeuren. Mit Dr. Maximilian Massalme hat sich ein Chirurg gefunden, der dem Haus einen enormen Zulauf beschert.

Seit dem Weggang von Dr. Tilman Eßlinger musste die chirurgische Abteilung eine Zeit lang ohne Chefarzt auskommen. Das hat dem Krankenhaus nicht gutgetan. Die Zahl der Patienten, die sich in Ottobeuren behandeln haben lassen, sank spürbar. Vor eineinhalb Jahren ist Dr. Massalme aus Norddeutschland nach Ottobeuren gewechselt. Er wirkte zuvor an Kliniken in Neustadt an der Ostsee, Lübeck und Bremen. Ins Allgäu hat ihn neben der schönen Landschaft die berufliche Perspektive gelockt. Denn in Ottobeuren, da ist der 41-Jährige zutiefst überzeugt, lässt sich Großes aufbauen.

Die Klinik Ottobeuren erlebt einen enormen Zulauf

Die ersten eineinhalb Jahre in Ottobeuren geben ihm recht. Die Zahl der Patienten in der Abteilung steigt. "Wir erleben einen enormen Zulauf", sagt er. Auf 450 Hüft- und Knieoperationen im Jahr ist die Leistung unter Massalme angestiegen. "Wir haben den Anspruch, möglichst viele Menschen aus dem Unterallgäu und den umliegenden Kreisen in Ottobeuren zu behandeln." Denn wer eine neue Hüfte oder ein neues Knie benötigt, hat die freie Auswahl. Er kann diesen Eingriff in zahlreichen anderen Kliniken auch erledigen lassen.

Massalme ist ehrgeizig. 50 bis 60 Stunden die Woche ist er für seine Klinik im Einsatz. Inzwischen ist er nicht nur Chefarzt, sondern auch Ärztlicher Direktor des Krankenhauses. "Das ist mein Baby", sagt er. Hier hängt er sich voll rein. Für die Schönheiten der Region nimmt er sich bisher nur wenig Zeit.

Was aber spricht aus Sicht der Patientinnen und Patienten für Ottobeuren? Das stärkste Pfund ist die Zufriedenheit. Auf der Online-Plattform Jameda finden sich 53 Einträge zur Abteilung von Dr. Massalme. Fast alle Kommentare sind positiv, teilweise äußern sich Patienten sogar überschwänglich. In einem Fall hat sich ein Patient kritisch geäußert, weil er länger warten musste. Kurz darauf hat Massalme geantwortet und ein persönliches Gespräch angeboten.

Zufriedene Patienten erzählen das gerne weiter

Gelobt wird die Freundlichkeit, die Zuwendung und die fachliche Kompetenz. Wenn zufriedene Patienten das Krankenhaus verlassen, spricht sich das schnell herum. Es gehe also nicht darum, "auf Teufel komm' raus" möglichst viel Umsatz mit möglichst vielen Operationen zu machen, sagt Massalme. Er und seine Kolleginnen und Kollegen wollen Patienten mit guter Leistung überzeugen. Dann macht auch das Klinikum Umsatz, den es auch braucht.

In Deutschland wird im Vergleich zu manch anderen westlichen Ländern viel operiert. 400.000 Hüft- und Kniegelenke werden hierzulande pro Jahr eingesetzt. Mit der Schweiz und den USA "sind wir in der Spitzengruppe", sagt Massalme. Das habe mit dem deutschen Gesundheitssystem zu tun, das Menschen auch im hohen Alter nicht zurückweist, wenn sie Hilfe brauchen. In England zum Beispiel ist das anders. Dort gibt es bestimmte medizinische Leistungen ab einem gewissen Alter gar nicht mehr. "Mit welchem Recht", sagt Massalme, "soll man Älteren medizinische Hilfe verwehren?"

Keineswegs werde unnötig operiert, weil das dem Klinikbetreiber Geld bringe, betont der Chefarzt. Es gebe keinerlei Vorgaben, wie viele Operationen eine Abteilung leisten müsse. Um Eingriffe zu vermeiden, würden zuerst alle anderen Wege beschritten. Auch die Rückmeldungen aus den Reha-Einrichtungen zeigten die hohe Qualität in Ottobeuren.

Was den Unterschied in Ottobeuren ausmacht

Massalme sagt, es gebe viele gute Kliniken, die beste Medizin leisten. In Ottobeuren mache vor allem die menschliche Zuwendung den Unterschied. Für den Chefarzt ist es selbstverständlich, sich regelmäßig bei seinen Patienten nach deren Wohlergehen zu erkundigen. Ganz besonders wichtig sei das dort, wo es mal nicht optimal gelaufen sei. Denn auch das gehört zur Wahrheit: Eine hundertprozentige Erfolgsquote gibt es in keiner Klinik.

Allerdings hat sich die Qualität der Behandlungen an der Ottobeurer Klinik seit dem Wirken Massalmes spürbar verbessert. Das lässt sich nachweisen. Die Ergebnisse werden akribisch dokumentiert und einmal im Jahr von externen Fachleuten geprüft. Da schauen sich Experten der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie die Patientenakten einen ganzen Tag lang an und prüfen jeden Fall. Drei Messgrößen sind es im Wesentlichen, die in die Wertung einfließen, sagt Massalme: Kam es innerhalb der ersten 90 Tage zu einer Infektion aufgrund der Operation? Wie oft renkt das künstlich eingesetzte Gelenk in diesem Zeitraum aus? Und wie viele Blutkonserven mussten bei der Operation aufgewendet werden?

Deutschlandweit gilt ein Wert, bei dem es in einem bis zwei Prozent der Operationen zu Problemen kommt, als tolerierbar. In Ottobeuren haben die Experten von außen festgestellt: Bei Knieoperationen ist es bei keinem einzigen Fall zu Komplikationen gekommen. Bei Eingriffen an der Hüfte liegt der Wert bei einem Prozent. Die Ottobeurer Chirurgen liegen damit über dem Durchschnitt aller Kliniken, die solche Eingriffe anbieten.

Mit einer Patienten-App Kontakt zum Arzt halten

Die Klinik Ottobeuren ist auch Mitglied im Endoprothetik-Zentrum, das sich strengen Qualitätsstandards verpflichtet hat. 500 Kliniken in Deutschland gehören diesem an. Alle Eingriffe müssen hier genauestens dokumentiert werden. Dazu zählt auch eine Patienten-App, die es nur an jeder siebten Klinik in Deutschland gibt, sagt Massalme. Ottobeuren gehört dazu. Mithilfe dieser App können Patienten mit dem Arzt schnell in Kontakt treten und zum Beispiel mitteilen, wenn sie Schmerzen haben. "Wir antworten innerhalb 24 Stunden", sagt der Ärztliche Direktor. Die Patienten bekommen über diese App auch Übungen per Video an die Hand bis zu einem halben Jahr nach der Operation.

Ein Trost für den Fan von Werder Bremen

Dr. Maximilian Massalme sieht die Ottobeurer Klinik insgesamt auf einem guten Weg. Mit Dr. Cornelia Monat als Chefärztin Innere Medizin und Kardiologie sowie von April an mit Dr. Christian Hart als Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie und ihm selbst "haben wir drei Zugpferde, die Leistung bringen wollen", so Massalme. Nur eines bedauert er: Dass er seinen Lieblingsverein nur noch selten sehen kann. Massalme ist leidenschaftlicher Fan des SV Werder Bremen. Er besitzt eine Dauerkarte. Zum Trost hat er sich in sein Büro ein großes Bild vom Weserstadion aufgehängt. Es zeigt die Arena von seinem Platz aus.