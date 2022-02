Ottobeuren: Die Stimmung in der Klinik-Küche ist angespannt

In Ottobeuren soll die Krankenhaus-Küche geschlossen werden. So kann die Essensversorgung künftig aussehen.

In der Küche der Ottobeurer Klinik schäumt die Laune derzeit nicht gerade vor Begeisterung über – im Gegenteil: „Die Stimmung bei den Mitarbeitern ist angespannt. Die Umstrukturierung ist für viele unverständlich“, teilt der Betriebsrat auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Wie berichtet, vereinheitlicht der Klinikverbund Allgäu – zu dem auch das Haus in Ottobeuren seit 2019 gehört – die Essenversorgung in allen seinen Krankenhäusern. Davon sind 30 Arbeitsplätze betroffen – acht in Sonthofen, sieben in Oberstdorf und 15 in Ottobeuren. Alle bekommen laut Geschäftsführung ein Weiterbeschäftigungsangebot. Mögliche Bereiche wären die Speiseverteilung, die Klinik-Caféterias oder die sogenannten Verteilerküchen. Die bisherigen Tarifverträge blieben bestehen und die Bezahlung bleibe gleich.

Betriebsrat wünscht sich eine andere Lösung

Mit Blick auf die Umstrukturierung hätte sich der Betriebsrat eine andere Lösung gewünscht, sagt Tobias Dannhart, Betriebsratsvorsitzender Unterallgäu: „Das Gremium nimmt seine Verantwortung wahr und versucht in den Verhandlungen mit dem Arbeitgeber, das bestmögliche Ergebnis im Sinne der Mitarbeiter zu erzielen.“ In der Angelegenheit befinden sich sowohl der Betriebsrat Unterallgäu als auch der Betriebsrat Kempten/Oberallgäu mit der Geschäftsführung in Gesprächen. „Zum derzeitigen Stand können wir aufgrund der laufenden Verhandlungen aber keine Auskunft geben“, heißt es vonseiten des Betriebsrats.

Nach den Plänen des Klinikverbunds kommt das Essen künftig vom Menüservice Allgäu (MSA), einer Tochtergesellschaft des Verbunds mit Sitz in Sonthofen. Der MSA beliefert bereits die Krankenhäuser in Kempten, Immenstadt, Sonthofen und Oberstdorf. Ab 1. Oktober dieses Jahres sollen auch die Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren dazukommen. Dort gibt es bislang jeweils eine vollwertige Küche, in der das Essen zubereitet wird.

Mindelheimer Verteilerküche soll 2026 in Betrieb gehen

Das neue Konzept sieht vor, dass es künftig nur noch an den Kliniken in Kempten, Immenstadt und Mindelheim die oben erwähnten Verteilerküchen geben wird. Dort kommt das Essen vorgekocht an, wird aufgewärmt und an die Stationen in den jeweiligen Kliniken sowie die anderen Krankenhäuser verteilt. Die Verteilerküche in Kempten besteht bereits und die in Immenstadt ist laut Geschäftsführung fast fertig. Die neue Verteilerküche in Mindelheim soll frühestens im Jahr 2026 in Betrieb gehen. Die jetzt noch bestehenden Verteilerküchen in Oberstdorf und Sonthofen sollen letztlich wegfallen.

Mit der Umstrukturierung wird nach Angaben der Geschäftsführung nicht nur die Versorgung an den einzelnen Häusern vereinheitlicht, sondern auch viel Geld gespart – und zwar etwa 700.000 Euro pro Jahr.