Auch im Unterallgäu fallen viele Lehrkräfte wegen Corona aus

So halten Grund- und Mittelschulen im Unterallgäu den Unterricht weiter aufrecht.

Homeoffice, Quarantäne, Lockdown – seit der Pandemie verbringen wir alle weit mehr Zeit in den eigenen vier Wänden, als zuvor. Auch für Schülerinnen und Schüler gehört dieser Zustand zum Alltag. Das wollen die Schulen allerdings nach Möglichkeit vermeiden, denn neben fehlenden sozialen Kontakten der Kinder und Jugendlichen fallen deren Leistungen im Homeschooling merkbar schlechter aus, als zu Präsenzzeiten.

Dafür werden Lehrkräfte gebraucht – die allerdings auch nicht von Corona und anderen Krankheiten verschont bleiben. Der größte Unterschied zu früher: Die Quarantänezeit. Wie gleichen Verantwortliche an Schulen die Probleme durch fehlenden Lehrerinnen und Lehrer aus?

68 von 718 Lehrkräften konnten am Montag nicht in die Schule

Bertram Hörtensteiner, Direktor des Unterallgäuer Schulamts, findet, dass es vor allem koordinatorisch schwerer geworden ist. Aktuell gibt es 718 Lehrkräfte an den Schulen im Unterallgäu. Zum Beginn der Woche waren 16 davon wegen positiven Corona-Tests isoliert, sechs weitere saßen zuhause in Quarantäne.

14 Lehrerinnen sind aktuell aufgrund ihrer Schwangerschaft zuhause, da seit Corona deshalb ein Betretungsverbot für Schwangere besteht. Mit 32 sonstig erkrankten Lehrkräften können insgesamt 68 keinen Unterricht halten, also fast zehn Prozent. Das sind die Zahlen für die Grund- und Mittelschulen in Memmingen und dem Unterallgäu, für die Hörtensteiner zuständig ist.

Zahlreiche Möglichkeiten um Unterrichtsstunden stattfinden zu lassen

Trotzdem gebe es zahlreiche Möglichkeiten, die Stunden trotzdem stattfinden zu lassen, wie Schulamtsdirektor Hörtensteiner sagt. Vor allem die „mobile Reserve“, Lehrkräfte die noch am Morgen von der Schulleitung angefordert werden können, spielen dabei eine große Rolle.

Da das allein aber nicht reiche, um die Krankheitsfälle auszugleichen, bestehe beispielsweise noch die Möglichkeit, Aushilfslehrkräfte oder sogenannte Team-Lehrkräfte, also Quereinsteiger, die in Zusammenarbeit mit einer Lehrkraft arbeiten, einzustellen – oder andere Lehrerinnen und Lehrer müssen Überstunden schieben.

Aufteilung von Klassen an größeren Standorten

An größeren Standorten könnten Klassen sogar kurzfristig aufgeteilt werden, wie Hörtensteiner sagt. „Das ist eine Entscheidung, die man bei Bedarf mal für zwei bis drei Tage treffen kann“, erklärt Hörtensteiner.

Distanzunterricht, also Homeschooling, müsse in jedem Fall mit dem Schulamt abgesprochen und die Eltern informiert werden, „sodass nur im äußersten Fall eine Klasse für längere Zeit zuhause bleibt“, sagt der Schulamtsdirektor. Er gehe nicht davon aus, dass es so weit kommt, dass Schülerinnen und Schüler zusammen in großen Räumen wie der Aula unterrichtet werden müssen. „Wir wollen trotz allem ein kontinuierliches Unterrichtsangebot aufrechterhalten“, sagt Hörtensteiner. Besonders beim Kernunterricht.