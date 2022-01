Nach der Corona-Infektion: „Nichts ist mehr, wie es war“

Plus Alexander Uhrle und Michaela Zimmermann hat das Virus überfallen. Zwei bis dahin kerngesunde Menschen – plötzlich schwer krank. Wie geht es ihnen Monate später?

Die Corona-Pandemie betrifft uns alle. Irgendwie. Abstandsregeln, Maskenpflicht, kein richtiger Urlaub, Shopping hat auch schon mal mehr Spaß gemacht. Zwei Kaufbeurer sind jedoch froh, mit dem Leben davon gekommen zu sein. Sie leiden nach einer Covid 19-Infektion bis heute.