Parkhaus am Bahnhof wegen Wartung und Reinigung geschlossen

Das Parkhaus am Bahnhof wurde im Mai 2021 nach einer umfassenden Sanierung wieder eröffnet. Jetzt stehen Wartungs- und Reinigungsarbeiten an.

Das Parkhaus am Bahnhof in Bad Wörishofen muss aufgrund notwendiger Wartungs- und Reinigungsarbeiten in der Zeit vom 12. bis 15. Juni geschlossen bleiben.

