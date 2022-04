Präsidentschaftswahl: Banger Blick nach Frankreich

Was die Unterallgäuer Partnergemeinden von der Wahl in Frankreich erwarten.

Wieder einmal steht eine europäische Schicksalswahl an. In Frankreich findet am morgigen Sonntag der zweite Durchgang der Präsidentschaftswahl statt. Es kandidieren der liberale Amtsinhaber Emmanuel Macron und die rechtskonservativen Marine Le Pen. Sollte Le Pen gewinnen, darüber sind sich alle politischen Beobachter einig, dann werden auf Europa schwierige Zeiten zukommen. Le Pen hat immer wieder den Euro kritisiert und eine harte Linie gegenüber Berlin angekündigt. Das Schreckgespenst „Frexit“ macht die Runde. Wie sehen unsere Nachbarn und speziell die Gemeinden, die Partnerschaften mit dem Unterallgäu unterhalten, die Lage und wie haben sie im ersten Durchgang gewählt?

Kopf-an-Kopf-Rennen in Bourg-de-Péage

Wie in ganz Frankreich, so gab es auch in der Mindelheimer Partnerstadt Bourg-de-Péage ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Macron und Le Pen. Allerdings lag die Herausforderin knapp vor dem amtierenden Präsidenten. Auf Macron entfielen 25,4 Prozent, auf Le Pen 25,8. Sehr stark war aber auch der Drittplatzierte, der Sozialist Jean-Luc Mélenchon, der immerhin 21,3 Prozent schaffte. Und so wird auch in der Partnerstadt morgen wohl gewinnen, wer es schafft, die Wähler von Mélenchon auf seine Seite zu ziehen. In Bourg-de-Péage lag die Wahlbeteiligung bei immerhin 70,6 Prozent. Max Fontany aus Bourg-de-Péage, der jahrelang in der Lederindustrie von Romans arbeitete und dadurch auch viele Kontakte nach Deutschland hatte, berichtet, er habe mit vielen Bürgern gesprochen und das Gefühl, dass es doch noch auf Macron hinaus laufen werde. Er tippe auf 55 zu 45 Prozent für Macron. Ausschlagend werden wohl die europafeindlichen Aussagen von Le Pen sein, meint er. Er machte aber auch in dem Gespräch deutlich, dass Macron eigentlich nicht so beliebt sei, er wirke manchmal überheblich und arrogant. Ganz ungewöhnlich sei das Ergebnis des ersten Wahlgangs im benachbarten Romans gewesen, wo der Sozialist Mélenchon gewonnen habe. Er war mit dem Versprechen „Rente mit 60“ in den Wahlkampf gezogen.

Emmanuel Macron Foto: AFP / Ludovic Marin / Ludovic Marin

Der Bezirk Schwaben unterhält eine Partnerschaft mit dem Departemement Mayenne im Nordwesten Frankreichs. Mehrere Gemeinden aus dem Unterallgäu unterhalten zudem Partnerschaften mit Gemeinden aus diesem Departement. Während der Nordosten Frankreichs weitgehend Le Pen gewählt hat, sieht es im Westen anders aus. Im Departement Mayenne kam Macron auf 35,6 Prozent, Le Pen auf nur 20,7 und Mélenchon auf 17,32.

Marine Le Pen Foto: AFP / Ludovic Marin / Ludovic Marin

Der Fuggermarkt Kirchheim ist seit über 30 Jahren mit der Gemeinde Renazé im Departement Mayenne freundschaftlich verbunden. Dort haben vor zwei Wochen 37,1 Prozent der Bevölkerung Macron gewählt. Auf Le Pen entfielen 26,0 und Mélenchon kam auf 13,8 Prozent. Tussenhausen unterhält mit Cossé-le-Vivien eine Partnerschaft. Hier kam Macron auf sehr starke 42,4 Prozent, Le Pen nur auf 17,6 und Mélenchon auf 13,9 Prozent.

Vielen Franzosen ist die europäische Idee wichtig

Rita Stadler ist Zweite Vorsitzende des deutsch-französischen Partnerschaftsvereines in Kirchheim. Sie hat mit dem langjährigen Bürgermeister von Renazé, Patrick Gaulthier, gesprochen, der auch schon mehrmals in Kirchheim war. Auch er rechne mit einem Sieg von Macron, obwohl Le Pen im Fernsehduell diese Woche besser als erwartet gewesen sei, berichtet Stadler. Le Pen würde aber die europafeindliche Haltung schaden, viele Franzosen möchten keine Verschlechterung der Beziehungen zur EU und zu Deutschland.

Der Bürgermeister beklagte insgesamt aber, dass sich die politische Landschaft in Frankreich total verschoben habe, die traditionellen Parteien seien nicht mehr existent, dafür sei aber das extreme Lager stark geworden.